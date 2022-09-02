Як українці змінили портрет біженця в Європі

Українці повністю змінили портрет біженця у світі. – сказав мені 70 річний британець, якого я пригостила власноруч зліпленими варениками з картоплею на одному з заходів організованих українцями.

Смакуючи вареники і розглядаючи мою вишиванку він продовжував:

Ви розумієте, що ви зробили? В Брайтон приїхало більше 500 українців і ви повністю змінили портрет біженця.

Зазвичай біженці це додаткове навантаження на всю систему. Це безробітні, це люди які не знають мову, яких потрібно годувати і одягати. Але українці виявились не такими – ви всього за пару місяців стали помітною силою в місті.

Ви швидко вчитесь, ви працьовиті. Ви не чекаєте а шукаєте роботу.

От ви наприклад кажете, що з першого дня війни працюєте онлайн, при цьому маєте сина і сьогодні не полінувались а приготували українську страву і принесли її на свято і ходите і всіх пригощаєте і ще й в гарній традиційній сукні.

Ми вже відчули зміни, а що ж буде коли ви вивчете мову? Замість того щоб створювати проблеми ви даєте нам приклад як можна діяти і це шалено мотивує!

В вашій країні війна, ваші домівки зруйновані а ви посміхаєтесь думаєте про бізнес і щоб пошвидше стати на ноги і підтримувати Україну.

Ми всі в захваті від вас!

Ви приклад і натхнення для усіх британців, повірте мені, я прожив довге життя. От побачите зовсім скоро українці будуть рулити в Брайтоні.

Так ми такі🇺🇦 Бо ми найсильніша і найкрутіша нація світу. Україна понад усе, не підведемо💪🏽 Порулимо трохи в Брайтоні, а далі повернемось до неньки.

Maryna Tkachenko, біженка

Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia