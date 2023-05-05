Італійська агенція Assolavoro у Римі надає грошову допомогу українcьким біженцям

Італійська агенція Assolavoro надає грошову допомогу українцям, які отримали тимчасовий захист в країні.
Про це йдеться на сайті організації.
Українці в Італії можуть отримати такі безкоштовні послуги:
- оцінку навичок для спрямування на навчання;
- курси італійської;
- курси професійної підготовки (люди, які проходять курс, можуть претендувати на відшкодування витрат на харчування та проживання, а також мають право на щоденну погодинну надбавку розміром 3,50 євро/годину (130 гривень) ;
- інформаційні зустрічі, спрямовані на адаптацію у Італії.
Також громадська оргнізація надає грошову допомогу українцям. На неї можуть претендувати ті, хто:
- проходить курс професійної підготовки;
- знайшли роботу завдяки італійській службі працевлаштування.
Українці можуть отримати:
- 150 євро на дитячий садочок для дітей віком до трьох років;
- 200 євро на навчальні матеріали та книги для дітей;
- 200 євро на виплату університетського збору;
- 800 єврона придбання речей першої необхідності для немовлят;
- 200 євро на книги або інші навчальні матеріали для студентів-стажерів 1-го та 3-го рівнів;
- 200 євро на психологічну допомогу для людини або членів її сім’ї.
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