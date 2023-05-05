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Італійська агенція Assolavoro у Римі надає грошову допомогу українcьким біженцям

Італійська агенція Assolavoro надає грошову допомогу українцям, які отримали тимчасовий захист в країні.

Про це йдеться на сайті організації.

Українці в Італії можуть отримати такі безкоштовні послуги:

  • оцінку навичок для спрямування на навчання;
  • курси італійської;
  • курси професійної підготовки (люди, які проходять курс, можуть претендувати на відшкодування витрат на харчування та проживання, а також мають право на щоденну погодинну надбавку розміром 3,50 євро/годину (130 гривень) ;
  • інформаційні зустрічі, спрямовані на адаптацію у Італії.

Також громадська оргнізація надає грошову допомогу українцям. На неї можуть претендувати ті, хто:

  • проходить курс професійної підготовки;
  • знайшли роботу завдяки італійській службі працевлаштування.

Українці можуть отримати:

  • 150 євро на дитячий садочок для дітей віком до трьох років;
  • 200 євро на навчальні матеріали та книги для дітей;
  • 200 євро на виплату університетського збору;
  • 800 єврона придбання речей першої необхідності для немовлят;
  • 200 євро на книги або інші навчальні матеріали для студентів-стажерів 1-го та 3-го рівнів;
  • 200 євро на психологічну допомогу для людини або членів її сім’ї.

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