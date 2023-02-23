Італія оголосила про продовження пермессо для біженців

В Італії подано проєкт закону, що визначає подальшу долю біженців з України. Він торкається соціального житла та виплат, медичного забезпечення та продовження дозволів на проживання для тимчасового захисту в Італії.

Законопроєкт розглянуть та затвердять найближчими днями.

СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО

Стаття 1 передбачає продовження, максимум 7 000 місць для проживання українців, із дозволом на проживання для тимчасового захисту у структурах соціального житла.

ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА

Проєкт декрету передбачає продовження виплат субсидії для новоприбулих.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Усім тимчасовим переселенцям гарантується медичне обслуговування на національній території Італії, принаймні до 30 червня, коли Міністерство охорони здоров’я та регіони перевірять витрати, фактично понесені медичною системою.

ПРОДОВЖЕННЯ ПЕРМЕССО

Дозволи на проживання, термін дії яких закінчується 4 березня 2023 року, буде продовжено ще на шість місяців.

Увага. Такий короткий термін продовження не означає, що після його завершення біженці повинні будуть залишити країну. Це – суто бюрократичний крок, пов’язаний із датами, зазначеними у попередньому декреті. У зв’язку із цим, є ймовірність, що пермессо продовжуватимуть автоматично.

Вони будуть анульовані лише в тому випадку, якщо Рада вирішить припинити дію тимчасового захисту.

Загалом, на прийом переселенців з України, бюджет Італії закладено 369 мільйонів євро. До цього часу Італія витратила на прийом українців 754 мільйонів євро. Як бачите, сума у 2023 році зменшилася вдвічі. Тому, біженці не повинні розраховувати на субсидії, а знайти роботу і самостійно забезпечувати свої потреби.

Для отримання додаткової інформації, зокрема щодо процедури продовження пермессо треба зачекати офіційного виходу декрету.

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