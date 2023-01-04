Італія продовжила програму підтримки українських переселенців до 3 березня 2023 року. Завдяки цьому, можна і надалі подавати заяви на отримання матеріальної допомоги українським біженцям.

Надзвичайну ситуацію через початок повномасштабної війни в Україні було введено в Італії 28 лютого 2022 року. У його рамках почалося надання допомоги українському населенню, що приїхало в країну в внаслідок серйозної міжнародної кризи.

Фінансування допомоги було введено у закон про бюджет на 2023 рік, а її дію продовжено до 3 березня 2023 року.

Отже, з 1 січня до 3 березня 2023 року через спеціальну платформу, на вебсайті www.protezionecivile.gov.it, ті, хто подав заяву на отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту в Італії можна подавати заяву на отримання фінансової допомоги.

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Допомога українським біженцям в Італії

Допомога українським біженцям виплачується протягом максимум трьох місяців, починаючи з дати, зазначеної у квитанції про отримання дозволу на проживання та в межах надзвичайного стану. Її розмір становить 300 євро на місяць для дорослого.

Батькам неповнолітніх дітей визнається виплати в розмірі 150 євро на місяць за кожного неповнолітнього.

На отримання допомоги мають права особи, що самостійно знайшли місце проживання (наприклад, у друзів, чи знайомих )і не користуються житлом фінансованим італійською державою, принаймні десять днів протягом місяця.

Увага! Якщо ви вже отримали фінансову допомогу протигом трьох місяців, нових виплат для вас не передбачено.

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Закінчення надзвичайної ситуації 3 березня 2023 – є умовним. Італія відтерміновуватиме цю дату, разом із відповідними постановами Рада Європейського Союзу.

Підготувала Маріанна Сороневич

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