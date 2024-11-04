Італія продовжить тимчасовий захист українців у 2025 році

Уряд Італії оголосив про намір продовжити тимчасовий захист для українців, які шукають притулок від війни, у 2025 році. Це рішення стало результатом зустрічі Віцеспікерки Верховної Ради України Олени Кондратюк з Міністеркою праці та соціальної політики Італії Мариною Ельвірою Кальдероне.

Продовження тимчасового захисту

За інформацією прес-служби Апарату Верховної Ради України, в Італії на сьогодні під захистом знаходиться близько 191 тисячі українських громадян. Італія входить до п’ятірки країн ЄС, які надали найбільше підтримки вимушеним переселенцям з України.

Віцеспікерка Кондратюк зазначила, що бюджет на фінансування програми тимчасового захисту на 2024 рік становитиме 274 мільйони євро. Запланована дата завершення надання підтримки – грудень 2024 року, однак вона буде продовжена, враховуючи рішення Ради ЄС про тимчасовий захист до 4 березня 2026 року.

Двостороння допомога Україні

Міністерка Кальдероне підкреслила, що Італія, як член «Великої сімки», надала Україні понад 2 мільярди євро двосторонньої допомоги. Це свідчить про сильну підтримку Італії щодо українського народу в умовах агресії.

Реакція на російські атаки

На зустрічі також обговорювалися жахливі наслідки російських ракетних атак на українські міста, зокрема на дитячу клініку «Охматдит» у Києві, внаслідок яких загинули 31 особа, серед яких діти. Кальдероне висловила обурення цими актами терору, наголосивши на необхідності підтримки України в цей складний час.

Висновок

Продовження тимчасового захисту для українців в Італії є важливим кроком у забезпеченні безпеки та стабільності для вимушених переселенців. Це також підкреслює солідарність Італії з Україною та готовність допомагати в складних умовах війни.

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