Ви хочете вивчати італійську мову? Існує безліч онлайн-ресурсів, які допоможуть вам стати на правильний шлях. Представляємо 10 основних ресурсівякі стануть вам на допомогу.

10 основних ресурсів, які ви можете використовувати, щоб почати вивчати італійську мову онлайн:

Memrise: Memrise пропонує безкоштовні та платні курси з широкого спектра мов, включно з італійською. Починаючи з уроків італійської мови для початківців і закінчуючи просунутими темами тут знайдеться щось для кожного. Крім того, курси вчать трохи корисного для повсякденного життя в Італії. Duolingo: Duolingo – ще один популярний вибір для вивчення мов онлайн, що пропонує невеликі уроки, орієнтовані на розмовну мову, читання, граматику та багато іншого. Тут є уроки для початківців і більш просунуті матеріали для тих, кому потрібно підтягнути знання або поліпшити свій рівень володіння мовою. Coffee Break Italian: Coffee Break Italian – ідеальне рішення, якщо ви хочете вивчити мову, перебуваючи вдома або в дорозі! Вони пропонують аудіоподкаст, у якому представлені природні розмови базовою італійською мовою, тож ви можете одразу ж почати вловлювати найвживаніщі фрази. BBC Languages: BBC Languages – це цілий сайт, присвячений навчанню людей різним іноземним мовам за допомогою текстових уроків і відеороликів, у яких носії мови обговорюють такі теми, як їжа, мода і культура різних країн, які розмовляють мовами, що вивчають, що зазвичай містить безліч словникових слів, пов’язаних із кожною обраною мовною темою, які самі по собі сприяють кращому розумінню цих культурних тем. Mondly: Mondly навчає своїх користувачів 35 різних видів іноземних мов, однією з яких є італійська! Він використовує гейміфікований підхід, де користувачі можуть проходити рівні, практикуючи розмовні навички (використовуючи розпізнавання голосу), проходячи тести, читаючи статті і т. д.; все разом пропонує їм захопливий досвід від початку й до кінця, і при цьому розважає їх упродовж усього часу! Speaky: Speaky об’єднує людей з усього світу, які хочуть вивчати мову, доступну на платформі; таким чином, допомагаючи одне одному стати кращими співрозмовниками під час інтерактивних чатів в парі з іноземцем, але маючи загальні інтереси, заздалегідь обговорені для більш легкого підбору пари, а також ширші можливості культурного обміну між ними! Babbel: Babbel вирізняється з-поміж інших цифрових застосунків для вивчення мов, тому що він фокусується на покращенні вимови; даючи змогу своїм користувачам збудувати впевненість та опанувати лінгвістичні складнощі. FluentU: FluentU має велику базу даних, наповнену захопливим контентом, таким як пісні, короткометражні фільми та навіть реклама, тож кожен, хто хоче вивчити нові слова через приклади використання в реальному житті може скористатіся цією апплікацією. Курси італійської онлайн від Language School: Ну і куди ж без традиційних курсів? Усі вище перераховані ресурси гарні, але тільки з ними навряд чи заговориш живою італійською, бо вони не пропонують розмовну практику. Для цього потрібен викладач, який направлятиме вас і допомагатиме розвивати навички. Language School – це онлайн-школа, яка пропонує уроки італійської мови на всіх рівнях, від початківців до продовжувачів.

Тож, якщо ви хочете вивчати італійську, у вас є багато ресурсів, щоб розпочати. Ви можете приєднатися до чату, щоб обмінюватися мовними навичками, або вибрати один з найпопулярніших курсів, щоб почати свою подорож італійською мовою.

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