Ви хочете вивчати італійську мову? Існує безліч онлайн-ресурсів, які допоможуть вам стати на правильний шлях. Представляємо 10 основних ресурсівякі стануть вам на допомогу.
10 основних ресурсів, які ви можете використовувати, щоб почати вивчати італійську мову онлайн:
- Memrise: Memrise пропонує безкоштовні та платні курси з широкого спектра мов, включно з італійською. Починаючи з уроків італійської мови для початківців і закінчуючи просунутими темами тут знайдеться щось для кожного. Крім того, курси вчать трохи корисного для повсякденного життя в Італії.
- Duolingo: Duolingo – ще один популярний вибір для вивчення мов онлайн, що пропонує невеликі уроки, орієнтовані на розмовну мову, читання, граматику та багато іншого. Тут є уроки для початківців і більш просунуті матеріали для тих, кому потрібно підтягнути знання або поліпшити свій рівень володіння мовою.
- Coffee Break Italian: Coffee Break Italian – ідеальне рішення, якщо ви хочете вивчити мову, перебуваючи вдома або в дорозі! Вони пропонують аудіоподкаст, у якому представлені природні розмови базовою італійською мовою, тож ви можете одразу ж почати вловлювати найвживаніщі фрази.
- BBC Languages: BBC Languages – це цілий сайт, присвячений навчанню людей різним іноземним мовам за допомогою текстових уроків і відеороликів, у яких носії мови обговорюють такі теми, як їжа, мода і культура різних країн, які розмовляють мовами, що вивчають, що зазвичай містить безліч словникових слів, пов’язаних із кожною обраною мовною темою, які самі по собі сприяють кращому розумінню цих культурних тем.
- Mondly: Mondly навчає своїх користувачів 35 різних видів іноземних мов, однією з яких є італійська! Він використовує гейміфікований підхід, де користувачі можуть проходити рівні, практикуючи розмовні навички (використовуючи розпізнавання голосу), проходячи тести, читаючи статті і т. д.; все разом пропонує їм захопливий досвід від початку й до кінця, і при цьому розважає їх упродовж усього часу!
- Speaky: Speaky об’єднує людей з усього світу, які хочуть вивчати мову, доступну на платформі; таким чином, допомагаючи одне одному стати кращими співрозмовниками під час інтерактивних чатів в парі з іноземцем, але маючи загальні інтереси, заздалегідь обговорені для більш легкого підбору пари, а також ширші можливості культурного обміну між ними!
- Babbel: Babbel вирізняється з-поміж інших цифрових застосунків для вивчення мов, тому що він фокусується на покращенні вимови; даючи змогу своїм користувачам збудувати впевненість та опанувати лінгвістичні складнощі.
- FluentU: FluentU має велику базу даних, наповнену захопливим контентом, таким як пісні, короткометражні фільми та навіть реклама, тож кожен, хто хоче вивчити нові слова через приклади використання в реальному житті може скористатіся цією апплікацією.
- Курси італійської онлайн від Language School: Ну і куди ж без традиційних курсів? Усі вище перераховані ресурси гарні, але тільки з ними навряд чи заговориш живою італійською, бо вони не пропонують розмовну практику. Для цього потрібен викладач, який направлятиме вас і допомагатиме розвивати навички. Language School – це онлайн-школа, яка пропонує уроки італійської мови на всіх рівнях, від початківців до продовжувачів.
Тож, якщо ви хочете вивчати італійську, у вас є багато ресурсів, щоб розпочати. Ви можете приєднатися до чату, щоб обмінюватися мовними навичками, або вибрати один з найпопулярніших курсів, щоб почати свою подорож італійською мовою.
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