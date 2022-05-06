Запрошуємо до безкоштовного літнього табору для українських дітей у Римі

У Римі анонсовано відкриття безкоштовного літнього табору для українських дітей.

Повідомляємо, що італійською компанією «Атлантія» у співпраці з Посольством України в Італії, Мерією Рима, Департаментом цивільного захисту Італії, а також благодійними організаціями «Карітас» та «Сан Ежідіо», цього літа на території мальовничої вілли Фассіні у Римі ініційовано відкриття літнього табору для українських дітей.

Про це повідомило Посольство України в Італії.

Щиро запрошуємо 13 травня 2022 року всіх бажаючих на День відкритих дверей, який пройде за участю Посла України в Італії Ярослава Мельника, представників компанії «Атлантія” та наших італійських друзів і партнерів, які підтримують Україну.

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Табір відкритий для всіх українських дітей в Італії. Віковий діапазон – від 4 до 14 років. Табір є безкоштовним.

Під час заходу батьки матимуть нагоду ознайомитись з роботою майбутнього табору, для малечі ж передбачена окрема розважальна програма з аніматорами.

Принагідно повідомляємо, що запис дітей до табору буде відкрито у ближчий час, про що Посольство проінформує на своій сторінці додатково.

Тож, слідкуйте за нашими оновленнями!

Реєстрація на захід доступна за наступними посиланнями:

Час події буде зазначений у листі-підтвердженні, який Ви отримаєте після реєстрації, разом з інформацією щодо трансферу до локації.

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