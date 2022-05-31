Крім оплати за навчання, студентим оплачуватиметься проживання, харчування та виплату помісячної стипендії.
Університети, що запрошують на навчання переселенців з України:
- Università degli Studi – Університет у Перуджі,
- Università per Stranieri – Університет для іноземців у м Перуджа,
- Conservatorio – Консерваторія Перуджі
- Conservatorio – Консерваторія м Терні,
- Accademia di Belle Arti – Академія мистецтв у Перуджі,
- Mediazione Linguistica – Університет мовного посередництва у Перуджі
Субсидії для студентів
Кожному студенту забезпечується:
• місце в гуртожитку в двомісній або одномісній кімнаті у приміщенні університетських коледжів (за умови наявності);
• 2-разове харчування в університетських їдальнях;
• стипендія 400,00 євро на місяць;
Зарахування відбувається після попередньої перевірки
Їхнього юридичного статусу в Італії, вакцинації від коронавірусу.
Розгляд заявок відбуватиметься в порядку їх подання, до вичерпання виділених місць.
Більше інформації знайдете в університетах, які приєдналися до проєкту та на сайті Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria;
Маріанна Сороневич
Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторунку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.