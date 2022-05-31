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6 Університів регіону Умбрія пропонують стипендії українським переселенцям

Крім оплати за навчання, студентим оплачуватиметься проживання, харчування та виплату помісячної стипендії.

Університети, що запрошують на навчання переселенців з України:

  • Università degli Studi – Університет у Перуджі,
  • Università per Stranieri – Університет для іноземців у м Перуджа,
  • Conservatorio – Консерваторія Перуджі
  • Conservatorio – Консерваторія м Терні,
  • Accademia di Belle Arti – Академія мистецтв у Перуджі,
  • Mediazione Linguistica – Університет мовного посередництва у Перуджі

Субсидії для студентів

Кожному студенту забезпечується:
• місце в гуртожитку в двомісній або одномісній кімнаті у приміщенні університетських коледжів (за умови наявності);
• 2-разове харчування в університетських їдальнях;
• стипендія 400,00 євро на місяць;

Зарахування відбувається після попередньої перевірки
Їхнього юридичного статусу в Італії, вакцинації від коронавірусу.

Розгляд заявок відбуватиметься в порядку їх подання, до вичерпання виділених місць.
Більше інформації знайдете в університетах, які приєдналися до проєкту та на сайті Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria;

Маріанна Сороневич

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