З грудня 2024 року в Італії набувають чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Внесені зміни спрямовані на підвищення безпеки на дорогах, зменшення кількості аварій і заохочення до відповідального водіння.
Основні нововведення:
Збільшення штрафів за перевищення швидкості:
На 10-40 км/год вище дозволеного: штрафи від 173 до 694 євро.
У межах житлової зони та за повторне порушення протягом року — до 880 євро з можливим позбавленням водійських прав на 15-30 днів.
Штрафи за використання телефона за кермом:
Наразі штраф становить 250 євро. З грудня він зросте до 1000 євро, а в окремих випадках — до 1400 євро.
Водіння в стані алкогольного сп’яніння:
- 0,5-0,8 г/л: штраф 573-2170 євро, позбавлення прав на 3-6 місяців.
- 0,8-1,5 г/л: арешт до 6 місяців, штраф до 3200 євро, відсторонення від водіння на 6-12 місяців.
- Понад 1,5 г/л: арешт до 1 року, штраф до 6000 євро, позбавлення прав на 2 роки.
Алкогольний замок:
Для водіїв із повторними порушеннями встановлюється спеціальний пристрій, який блокує запуск автомобіля у разі виявлення алкоголю у диханні.
Водіння під дією наркотиків:
Позитивний тест призведе до анулювання водійських прав щонайменше на три роки.
Нові правила для новачків:
- Рівень алкоголю — нульовий протягом перших трьох років після отримання водійських прав.
- Заборона на керування потужними автомобілями збільшена до трьох років із такими лімітами:
- 75 кВт/т для легкових автомобілів.
- 105 кВт для звичайних автомобілів.
Інші важливі зміни:
- Паркування на місцях для людей з інвалідністю:
- Штрафи до 87 євро за незаконне використання чи обмеження доступу до паркомісць.
- Покарання за покинутих тварин:
- Посилені санкції для тих, чия безвідповідальність спричиняє ДТП.
Мета нових правил
Нові штрафи спрямовані на посилення відповідальності водіїв, боротьбу з небезпечною поведінкою на дорогах і створення безпечнішого середовища для всіх учасників руху.
Пам’ятайте: дотримання правил дорожнього руху не лише допоможе уникнути штрафів, але й зробить дороги безпечнішими для всіх!