З грудня 2024 року в Італії набувають чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Внесені зміни спрямовані на підвищення безпеки на дорогах, зменшення кількості аварій і заохочення до відповідального водіння.

Основні нововведення:

Збільшення штрафів за перевищення швидкості:

На 10-40 км/год вище дозволеного: штрафи від 173 до 694 євро.

У межах житлової зони та за повторне порушення протягом року — до 880 євро з можливим позбавленням водійських прав на 15-30 днів.

Штрафи за використання телефона за кермом:

Наразі штраф становить 250 євро. З грудня він зросте до 1000 євро, а в окремих випадках — до 1400 євро.

Водіння в стані алкогольного сп’яніння:

0,5-0,8 г/л: штраф 573-2170 євро, позбавлення прав на 3-6 місяців.

0,8-1,5 г/л: арешт до 6 місяців, штраф до 3200 євро, відсторонення від водіння на 6-12 місяців.

Понад 1,5 г/л: арешт до 1 року, штраф до 6000 євро, позбавлення прав на 2 роки.

Алкогольний замок:

Для водіїв із повторними порушеннями встановлюється спеціальний пристрій, який блокує запуск автомобіля у разі виявлення алкоголю у диханні.

Водіння під дією наркотиків:

Позитивний тест призведе до анулювання водійських прав щонайменше на три роки.

Нові правила для новачків:

Рівень алкоголю — нульовий протягом перших трьох років після отримання водійських прав.

Заборона на керування потужними автомобілями збільшена до трьох років із такими лімітами:

75 кВт/т для легкових автомобілів.

105 кВт для звичайних автомобілів.

Інші важливі зміни:

Паркування на місцях для людей з інвалідністю:

Штрафи до 87 євро за незаконне використання чи обмеження доступу до паркомісць.

Покарання за покинутих тварин:

Посилені санкції для тих, чия безвідповідальність спричиняє ДТП.

Мета нових правил

Нові штрафи спрямовані на посилення відповідальності водіїв, боротьбу з небезпечною поведінкою на дорогах і створення безпечнішого середовища для всіх учасників руху.

Пам’ятайте: дотримання правил дорожнього руху не лише допоможе уникнути штрафів, але й зробить дороги безпечнішими для всіх!