Громадянство Італії дітей, народжених в змішаному шлюбі

Яке громадянство матиме дитина, народжена у сім’ї, де мама – українка, а тато – італієць? Громадянство Італії дітей, яких батько не визнав, чи зробить це не одразу після народження?

Діти, народжені від змішаних пар, у яких один з батьків є громадянином Італії, а інший – іноземцем, набувають італійське громадянство автоматично, у випадку якщо той із батьків, що має італійське громадянство офіційно визнає немовля.

Якщо дитина стане громадянином Італії, її не слід вносити в дозвіл на проживання того з батьків, який має громадянство іншої країни, навіть якщо дитина набуде іноземне громадянство другого з батьків на додаток до італійського.

Якщо ж батько–італієць не визнав новонародженого, автоматичне набуття громадянства Італії дитиною неможливо. У цьому випадку, дитину слід внести в дозвіл на проживання матері і отримує іноземне громадянство. Також, у цьому випадку дитину слід зареєструвати в консульському представництві країни походження.

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Діти, визнані італійським батьком до повноліття

Якщо дитина, народжена від змішаної пари, була визнана італійським батьком не в момент народження, проте до настання повноліття, вона автоматично отримає італійське громадянство після офіційної процедури визнання. У цьому випадку, набуття громадянства Італії, обумовлено визнанням родинних відносин, завірених компетентним виконавчим органом.

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Діти, визнані італійським батьком після повноліття

Якщо визнання прийшло після того, як дитина досягла повноліття, вона зберігає своє іноземне громадянство. Однак, протягом одного року з моменту визнання, іноземець може подати заяву про набуття італійського громадянства (fare la dichiarazione di volontà).

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