Робота домашнього працівника в Італії у святкові і вихідні дні оплачується із надбавкою.

Це стосується кожної неділі, а також червоних днів календаря.

Наступними святами в Італії буде католицький Великдень та Великодній понеділок, який називають «Паскветта». Вони припадають на 9 та 10 квітня.Дуже часто доглядальниці повинні працювати у ці свята, бо хворі, та люди похилого віку, потребують постійного догляду, але роботодавці не завжди дотримуються обов’язку оплатити роботу.

Ось якою повинна бути зарплата домашнього працівника на Великдень в Італії.

Розмір доплати за роботу на свята залежить від розміру зарплати та типу контракту (повна чи часткова зайнятість).

ПЕРЕДСВЯТКОВІ ДНІ

У Національному контракті для домашніх працівників не передбачено категорію “передсвяткові дні”, напередодні свят домашні працівники повинні працювати за повним графіком.

ОПЛАТА СВЯТКОВИХ ДНІВ

Працівники що працюють за контрактом на повну чи часткову зайнятість отримують зарплату також за вихідні святкові дні. Вона складає 1/26 місячної заробітної плати.

Наприклад, доглядальниця, щомісячна зарплата якої складає 900 євро, за вихідний святковий день повинна отримати 34,61 євро.Домашнім працівницям, які працюють по годинах, оплата за святкові дні не належить.

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ОПЛАТА РОБОТИ У СВЯТКОВІ ДНІ

Якщо домашній працівник працює на свята у зв’язку із потребами літньої людини (для доглядальниць), або потребами сім’ї (дворецькі, покоївки, кухарі тощо), працівники мають право на збільшення зарплати на 60%.

Наприклад, домашній працівник, який отримує 8 євро за годину роботи і працює 5 годин, за один день він заробляє 40 євро. Враховуючи збільшення на 60% повинні отримати ще 24 євро.

Отже, його робота у свято коштує 64 євро.За два святкових дні на Великдень та Великодній понеділок, такий працівник отримає 128 євро.

Усі аспекти роботи домашніх працівників (доглядальниць, нянь, домашніх господарок, мажордомів, приватних водіїв, тощо) законодавчо визначені у збірці законів «Національний контракт для домашньої роботи” (Contratto Nazionale del Lavoro Domestico).

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