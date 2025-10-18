Смерть в Італії близької людини — надзвичайно важка ситуація, у якій важливо діяти чітко та правильно, щоб забезпечити гідне прощання і юридичну коректність усіх процедур. Нижче наведено докладний алгоритм дій у випадку смерті громадянина України на території Італії.

1. Констатація смерті

У разі смерті першими прибувають співробітники поліції та служби швидкої допомоги Італії.

Вони фіксують факт смерті та направляють тіло до моргу (obitorio) для проведення експертизи або розтину.

У разі необхідності відкривається судово-медичне розслідування.

2. Повідомлення Консульства України про смерть в Італії

Італійська поліція зобов’язана поінформувати про смерть громадянина України відповідне дипломатичне представництво:

Консульський відділ Посольства України в Римі,

Генеральне консульство України в Мілані,

Генеральне консульство України в Неаполі.

Консульські співробітники зв’язуються з родичами або уповноваженими особами померлого для надання офіційної інформації та консультацій щодо подальших дій.

3. Якщо ви стали свідком смерті

Якщо смерть сталася на ваших очах або ви перші дізналися про неї:

Негайно повідомте поліцію (Polizia / Carabinieri).

Зв’яжіться з роботодавцем, Консульством України, а також страховою компанією, якщо померлий був застрахований.

4. Організація похоронних послуг

Найближчі родичі повинні обрати бюро ритуальних послуг (agenzia funebre), яке займатиметься оформленням документів і організацією похорону чи репатріації тіла.

Можливі два варіанти:

Кремація в Італії,

Перевезення тіла або праху в Україну.

У складний момент втрати важливо мати поруч надійних людей.

У складний момент втрати важливо мати поруч надійних людей.

Фахівці компанії дбають про все — від документів і апостилів до транспортування та координації з консульством України.

5. Підготовка документів

Заява до Консульства України

Найближчі родичі подають заяву до відповідного консульства (Рим, Мілан або Неаполь) — електронною поштою або особисто.

Зразки заяв доступні на офіційних сайтах дипломатичних установ.

До заяви додаються:

Копія паспорта громадянина України заявника (перша сторінка або сторінки 1–2).

Копія паспорта померлого (аналогічно).

Медичний документ або свідоцтво про смерть (certificato di morte).

На основі цих документів консульство видає дозвіл на кремацію або перевезення тіла (Nulla Osta).

Оригінал передається родичам або представнику похоронного бюро, копію можна отримати електронною поштою (у тому числі через сертифіковану пошту — PEC).

6. Репатріація тіла або праху в Україну

Для перевезення тіла чи урни з прахом необхідно скористатися послугами ліцензованого похоронного бюро, яке оформить усі документи:

Свідоцтво про смерть (Certificato di morte);

Passaporto mortuario — дозвіл італійських органів на перевезення або поховання.

До консульства України потрібно надати оригінал закордонного паспорта померлої особи для внесення відмітки про смерть.

7. Легалізація документів: апостиль і переклад

Всі документи, видані в Італії, повинні бути засвідчені штампом «Apostille» у місцевій Prefettura.

Після цього:

документи перекладаються українською мовою присяжним перекладачем (traduttore giurato) або нотаріально засвідчуються в Україні;

переклади мають бути підтверджені печаткою Procura della Repubblica.

Без апостилю документи будуть недійсними в Україні, що унеможливить репатріацію, перетин кордону та оформлення спадщини.

8. Реєстрація смерті в Україні

Після перевезення тіла чи праху необхідно зареєструвати смерть в органах РАЦС (державної реєстрації актів цивільного стану) в Україні.

У Римі ці послуги можна отримати через юридичну компанію «Гарант», яка допомагає оформити документи згідно з українським законодавством.

Підсумовуючи:

У разі смерті громадянина України в Італії необхідно:

негайно звернутися до поліції та консульства України,

обрати надійне похоронне бюро,

правильно оформити та легалізувати документи (через апостиль),

подбати про перевезення тіла чи урни відповідно до італійського та українського законодавства.

Чітке дотримання процедури допоможе уникнути юридичних проблем і забезпечить гідне прощання з близькою людиною.

Порада: Для організації похоронних процедур в Італії можна звернутися до перевіреної компанії.

Фірма надає повний спектр послуг: кремацію в Італії, перевезення тіл померлих українців з будь-якого міста Італії до будь-якого міста України, допомогу з документами та супровід у консульствах.

