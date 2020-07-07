Алгоритм припинення самоізоляції осіб, що приїхали в Україну з-за кордону

Дострокове припинення самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону або пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь протягом останніх 14 днів можливе:

лише для осіб, які перебувають на самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) протягом останніх 14 днів;

та контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) протягом останніх 14 днів; лише на підставі негативного результату ПЛР -дослідження, здійсненого з метою припинення самоізоляції після перетину кордону та КПВВ;

-дослідження, здійсненого з метою припинення самоізоляції після перетину кордону та КПВВ; лише за результатами дослідження лабораторії із переліку, поданого нижче.

Тобто особа має здати власний біологічний матеріал на ПЛР-дослідження лабораторії з переліку, попередньо заповнивши інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття на територію України.

Звертаємо увагу! Для уникнення небажаних наслідків у формі варто зазначити номер телефону, який було використано для встановлення додатку «Дій вдома».

У разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР:

лабораторія, що безпосередньо виконала дослідження, має внести результат негативного дослідження до електронної системи Центру громадського здоров’я України;

дані, внесені лабораторіями, автоматично синхронізуються із сервісом «Дій вдома»;

про можливість припинення самоізоляції особу буде поінформовано відповідним повідомленням сервісу «Дій вдома».

Алгоритм розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами) «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Перелік лабораторій, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома»

Область Заклад Вінницька ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» Вінницька ТОВ «Діагностичний центр “МЕДІЛАБС”» Волинська ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Дніпропетровська ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» Дніпропетровська КП «Дніпропетровська ОКЛ ім. І. І. Мечникова» ДОР Дніпропетровська КНП «Криворізька міська поліклініка № 5» КМР Донецька Маріупольська міська філія ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» Донецька КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом» Донецька КНП Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І. К. Мацука» Донецька Медичний центр «Код здоров’я» Житомирська ДУ «Житомирський ОЛЦ МОЗ України» Житомирська КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського» ЖОР Закарпатська ДУ «Закарпатський ОЛЦ МОЗ України» Закарпатська КНП «Мукачівська ЦРЛ», клініко-діагностична лабораторія Закарпатська КНП «Закарпатський центр громадського здоров`я» ЗОР Закарпатська ПП «АСТРА-ДІА» Закарпатська ТОВ «ВАН ЛАБ» Запорізька ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України» Івано-Франківська ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» Київська ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» Київська ТОВ «НЕО-ЛАБ» Київська КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 3» Київська КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР Київська КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» Кіровоградська ДУ «Кіровоградська ОЛЦ МОЗ України» Кіровоградська КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради» Луганська ДУ «Луганський ОЛЦ» Луганська ТОВ «КДЛ “Фармбіотест”» Львівська ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України» Львівська ТЗОВ НМДЦ «АСТАР» Львівська ДЦ «Медіс» Львівська МЦ ПП «ПрімаМЕД» Львівська ПП ПСМЛ «Ескулаб» Львівська ТзОВ «УНІЛАБ» Львівська ПП «Медичний центр “Інтерсоно”» Львівська ПП «ДіаВіта Мед» Миколаївська ДУ «Миколаївський ОЛЦ МОЗ України» Миколаївська КНП «ММР МЛ № 1» Миколаївська ТОВ НВО «Біологічні Технології» Одеська ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» Одеська «Артмедіуз» Одеська ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечникова МОЗ України» Полтавська ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» Полтавська КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» Полтавська ТОВ МЛДЦ «МЕДИОН» Рівненська ДУ «Рівненський ОЛЦ МОЗ України» Рівненська КП «ОЦГЗ» РОР, КДЛ з обстеження населення на ВІЛ/СНІД інфекції Сумська ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України» Тернопільська ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Харківська ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» Харківська КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» Харківська КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Харківська ТОВ «Медичний центр здоров’я» Харківська ТОВ «Медичний центр ім. академіка В. І. Грищенка Харківська ПП «Лабораторія “Миллениум”» Херсонська ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» Херсонська КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського» ХОР Хмельницька ДУ «Хмельницький ОЛЦ МОЗ України» Черкаська ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України» Чернівецька ДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України» Чернігівська ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» м. Київ ДУ «Київський міський ЛЦ МОЗ України» м. Київ ТОВ «МЛ «ДІЛА» м. Київ КНП «КМКЛ № 4» м. Київ ТОВ «ДІАГЕН» м. Київ КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» м. Київ Медична лабораторія CSD Lab м. Київ ТОВ «ЛДЦ «Діагностик» м. Київ НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Український референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології м. Київ ТОВ «Омега Київ» м. Київ ТОВ «Інститут мікробіологічних досліджень» м. Київ ПП «МедіАн» м. Київ ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України» м. Київ КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня» м. Київ КНП «КМКЛ № 5» м. Київ ТОВ «ДНК-Лабораторія» м. Київ ТОВ «Медлаб» м. Київ ТОВ «Ніколаб» м. Київ ДУ «ЦГЗ МОЗ України» м. Київ ТОВ «Юнімед Лабораторіз»

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