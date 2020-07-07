in Українське еміграційне законодавство

Алгоритм припинення самоізоляції осіб, що приїхали в Україну з-за кордону

Дострокове припинення самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону або пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь протягом останніх 14 днів можливе:

  • лише для осіб, які перебувають на самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) протягом останніх 14 днів;
  • лише на підставі негативного результату ПЛР-дослідження, здійсненого з метою припинення самоізоляції після перетину кордону та КПВВ;
  • лише за результатами дослідження лабораторії із переліку, поданого нижче.

Тобто особа має здати власний біологічний матеріал на ПЛР-дослідження лабораторії з переліку, попередньо заповнивши інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття на територію України.

Звертаємо увагу! Для уникнення небажаних наслідків у формі варто зазначити номер телефону, який було використано для встановлення додатку «Дій вдома».

У разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР:

  • лабораторія, що безпосередньо виконала дослідження, має внести результат негативного дослідження до електронної системи Центру громадського здоров’я України;
  • дані, внесені лабораторіями, автоматично синхронізуються із сервісом «Дій вдома»;
  • про можливість припинення самоізоляції особу буде поінформовано відповідним повідомленням сервісу «Дій вдома».

Алгоритм розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами) «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Перелік лабораторій, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома»

ОбластьЗаклад
ВінницькаДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України»
ВінницькаТОВ «Діагностичний центр “МЕДІЛАБС”»
ВолинськаДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»
ДніпропетровськаДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
ДніпропетровськаКП «Дніпропетровська ОКЛ ім. І. І. Мечникова» ДОР
ДніпропетровськаКНП «Криворізька міська поліклініка № 5» КМР
ДонецькаМаріупольська міська філія ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України»
ДонецькаКНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом»
ДонецькаКНП Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І. К. Мацука»
ДонецькаМедичний центр «Код здоров’я»
ЖитомирськаДУ «Житомирський ОЛЦ МОЗ України»
ЖитомирськаКНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського» ЖОР
ЗакарпатськаДУ «Закарпатський ОЛЦ МОЗ України»
ЗакарпатськаКНП «Мукачівська ЦРЛ», клініко-діагностична лабораторія
ЗакарпатськаКНП «Закарпатський центр громадського здоров`я» ЗОР
ЗакарпатськаПП «АСТРА-ДІА»
ЗакарпатськаТОВ «ВАН ЛАБ»
ЗапорізькаДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України»
Івано-ФранківськаДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України»
КиївськаДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
КиївськаТОВ «НЕО-ЛАБ»
КиївськаКНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 3»
КиївськаКНП «Броварська БКЛ» БРР БМР
КиївськаКНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня»
КіровоградськаДУ «Кіровоградська ОЛЦ МОЗ України»
КіровоградськаКНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»
ЛуганськаДУ «Луганський ОЛЦ»
ЛуганськаТОВ «КДЛ “Фармбіотест”» 
ЛьвівськаДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України»
ЛьвівськаТЗОВ НМДЦ «АСТАР»
ЛьвівськаДЦ «Медіс»
ЛьвівськаМЦ ПП «ПрімаМЕД»
ЛьвівськаПП ПСМЛ «Ескулаб»
ЛьвівськаТзОВ «УНІЛАБ»
ЛьвівськаПП «Медичний центр “Інтерсоно”»
ЛьвівськаПП «ДіаВіта Мед»
МиколаївськаДУ «Миколаївський ОЛЦ МОЗ України»
МиколаївськаКНП «ММР МЛ № 1»
МиколаївськаТОВ НВО «Біологічні Технології»
ОдеськаДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України»
Одеська«Артмедіуз»
ОдеськаДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечникова МОЗ України»
ПолтавськаДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України»
ПолтавськаКНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня»
ПолтавськаТОВ МЛДЦ «МЕДИОН»
РівненськаДУ «Рівненський ОЛЦ МОЗ України»
РівненськаКП «ОЦГЗ» РОР, КДЛ з обстеження населення на ВІЛ/СНІД інфекції
СумськаДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України»
ТернопільськаДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України»
ХарківськаДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України»
ХарківськаКНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня»
ХарківськаКНП ХОР «Обласна клінічна  інфекційна лікарня»
ХарківськаТОВ «Медичний центр здоров’я»
ХарківськаТОВ «Медичний центр ім. академіка В. І. Грищенка
ХарківськаПП «Лабораторія “Миллениум”»
ХерсонськаДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»
ХерсонськаКНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського» ХОР
ХмельницькаДУ «Хмельницький ОЛЦ МОЗ України»
ЧеркаськаДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України»
ЧернівецькаДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України»
ЧернігівськаДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України»
м. КиївДУ «Київський міський ЛЦ МОЗ України»
м. КиївТОВ «МЛ «ДІЛА»
м. КиївКНП «КМКЛ № 4»
м. КиївТОВ «ДІАГЕН»
м. КиївКНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»
м. КиївМедична лабораторія CSD Lab
м. КиївТОВ «ЛДЦ «Діагностик»
м. КиївНДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Український референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології
м. КиївТОВ «Омега Київ»
м. КиївТОВ «Інститут мікробіологічних досліджень»
м. КиївПП «МедіАн»
м. КиївДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України»
м. КиївКНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня»
м. КиївКНП «КМКЛ № 5»
м. КиївТОВ «ДНК-Лабораторія»
м. КиївТОВ «Медлаб»
м. КиївТОВ «Ніколаб»
м. КиївДУ «ЦГЗ МОЗ України»
м. КиївТОВ «Юнімед Лабораторіз»

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