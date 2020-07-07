Алгоритм припинення самоізоляції осіб, що приїхали в Україну з-за кордону

Дострокове припинення самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону або пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь протягом останніх 14 днів можливе:
- лише для осіб, які перебувають на самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) протягом останніх 14 днів;
- лише на підставі негативного результату ПЛР-дослідження, здійсненого з метою припинення самоізоляції після перетину кордону та КПВВ;
- лише за результатами дослідження лабораторії із переліку, поданого нижче.
Тобто особа має здати власний біологічний матеріал на ПЛР-дослідження лабораторії з переліку, попередньо заповнивши інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття на територію України.
Звертаємо увагу! Для уникнення небажаних наслідків у формі варто зазначити номер телефону, який було використано для встановлення додатку «Дій вдома».
У разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР:
- лабораторія, що безпосередньо виконала дослідження, має внести результат негативного дослідження до електронної системи Центру громадського здоров’я України;
- дані, внесені лабораторіями, автоматично синхронізуються із сервісом «Дій вдома»;
- про можливість припинення самоізоляції особу буде поінформовано відповідним повідомленням сервісу «Дій вдома».
Алгоритм розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами) «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Перелік лабораторій, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома»
|Область
|Заклад
|Вінницька
|ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України»
|Вінницька
|ТОВ «Діагностичний центр “МЕДІЛАБС”»
|Волинська
|ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»
|Дніпропетровська
|ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»
|Дніпропетровська
|КП «Дніпропетровська ОКЛ ім. І. І. Мечникова» ДОР
|Дніпропетровська
|КНП «Криворізька міська поліклініка № 5» КМР
|Донецька
|Маріупольська міська філія ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України»
|Донецька
|КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом»
|Донецька
|КНП Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І. К. Мацука»
|Донецька
|Медичний центр «Код здоров’я»
|Житомирська
|ДУ «Житомирський ОЛЦ МОЗ України»
|Житомирська
|КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського» ЖОР
|Закарпатська
|ДУ «Закарпатський ОЛЦ МОЗ України»
|Закарпатська
|КНП «Мукачівська ЦРЛ», клініко-діагностична лабораторія
|Закарпатська
|КНП «Закарпатський центр громадського здоров`я» ЗОР
|Закарпатська
|ПП «АСТРА-ДІА»
|Закарпатська
|ТОВ «ВАН ЛАБ»
|Запорізька
|ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України»
|Івано-Франківська
|ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України»
|Київська
|ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
|Київська
|ТОВ «НЕО-ЛАБ»
|Київська
|КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 3»
|Київська
|КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР
|Київська
|КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня»
|Кіровоградська
|ДУ «Кіровоградська ОЛЦ МОЗ України»
|Кіровоградська
|КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»
|Луганська
|ДУ «Луганський ОЛЦ»
|Луганська
|ТОВ «КДЛ “Фармбіотест”»
|Львівська
|ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України»
|Львівська
|ТЗОВ НМДЦ «АСТАР»
|Львівська
|ДЦ «Медіс»
|Львівська
|МЦ ПП «ПрімаМЕД»
|Львівська
|ПП ПСМЛ «Ескулаб»
|Львівська
|ТзОВ «УНІЛАБ»
|Львівська
|ПП «Медичний центр “Інтерсоно”»
|Львівська
|ПП «ДіаВіта Мед»
|Миколаївська
|ДУ «Миколаївський ОЛЦ МОЗ України»
|Миколаївська
|КНП «ММР МЛ № 1»
|Миколаївська
|ТОВ НВО «Біологічні Технології»
|Одеська
|ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України»
|Одеська
|«Артмедіуз»
|Одеська
|ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечникова МОЗ України»
|Полтавська
|ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України»
|Полтавська
|КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня»
|Полтавська
|ТОВ МЛДЦ «МЕДИОН»
|Рівненська
|ДУ «Рівненський ОЛЦ МОЗ України»
|Рівненська
|КП «ОЦГЗ» РОР, КДЛ з обстеження населення на ВІЛ/СНІД інфекції
|Сумська
|ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України»
|Тернопільська
|ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України»
|Харківська
|ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України»
|Харківська
|КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня»
|Харківська
|КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня»
|Харківська
|ТОВ «Медичний центр здоров’я»
|Харківська
|ТОВ «Медичний центр ім. академіка В. І. Грищенка
|Харківська
|ПП «Лабораторія “Миллениум”»
|Херсонська
|ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»
|Херсонська
|КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського» ХОР
|Хмельницька
|ДУ «Хмельницький ОЛЦ МОЗ України»
|Черкаська
|ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України»
|Чернівецька
|ДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України»
|Чернігівська
|ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України»
|м. Київ
|ДУ «Київський міський ЛЦ МОЗ України»
|м. Київ
|ТОВ «МЛ «ДІЛА»
|м. Київ
|КНП «КМКЛ № 4»
|м. Київ
|ТОВ «ДІАГЕН»
|м. Київ
|КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»
|м. Київ
|Медична лабораторія CSD Lab
|м. Київ
|ТОВ «ЛДЦ «Діагностик»
|м. Київ
|НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Український референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології
|м. Київ
|ТОВ «Омега Київ»
|м. Київ
|ТОВ «Інститут мікробіологічних досліджень»
|м. Київ
|ПП «МедіАн»
|м. Київ
|ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України»
|м. Київ
|КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня»
|м. Київ
|КНП «КМКЛ № 5»
|м. Київ
|ТОВ «ДНК-Лабораторія»
|м. Київ
|ТОВ «Медлаб»
|м. Київ
|ТОВ «Ніколаб»
|м. Київ
|ДУ «ЦГЗ МОЗ України»
|м. Київ
|ТОВ «Юнімед Лабораторіз»
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