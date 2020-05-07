До 13 травня на кордоні з Польщею працюватиме лише 2 пункти пропуску

Хоч Польща і пом’якшує карантинні заходи, але дуже помірковано відноситься до відкриття власних кордонів.

Польський уряд продовжив обмеження на в’їзд іноземних громадян в умовах карантину щонайменше до 13 травня. Таким чином, потрапити на територію Польщі зараз можуть лише певні категорії українців, лише власним автомобілем та лише через два чинних КПП – Ягодин-Дорогуськ та Краковець-Корчова.

“Прикордонний контроль на внутрішньому кордоні продовжено до 13 травня цього року. Кордон з Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою можна перетинати лише у визначених місцях. Контроль триватиме в морських портах та аеропортах. Обмеження щодо в’їзду іноземців до Польщі також зберігаються”, – йдеться в офіційному повідомленні Польської прикордонної служби.

Як відомо, Польща впускає на свою територію лише деякі групи іноземців, зокрема тих, хто є подружжям або дітьми громадян Польщі; власників Карти поляка; дипломатів та членів їх родин; іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі; а також іноземців, які мають право працювати на території Польщі.

Уряд не скасував обов’язковий 14-денний карантин після прибуття українців до Польщі



Після введення по всій території Польщі суворих карантинних обмежень, пов’язаних з епідемією коронавірусу, уряд розпорядився відправляти на обов’язковий двотижневий карантин усіх, хто в’їжджає до країни – і іноземців, і польських громадян. Аби ефективніше наглядати за дотриманням цієї вимоги, в Польщі навіть розробили спеціальний мобільний додаток – “Домашній карантин” (Kwarantanna domowa).

Однак, 4 травня, від цього обов’язку вирішили позбавити певні групи осіб, що проживають на території ЄС. Це, зокрема, стосується громадян Польщі, які працюють або навчаються у сусідніх країнах ЄС, а також громадян інших країн Союзу, які працюють чи вчаться у Польщі. Таким чином, обов’язок скасували лише для тих осіб, які перетинають внутрішні кордони Польщі, зокрема з Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Литвою, а також Швецією та Данією.

Тобто, громадян України, Білорусі та Росії це нововведення не стосується, оскільки ці країни не є членами Євросоюзу. Скасування обов’язкового карантину також не поширюється на випадки, коли громадяни ЄС мають намір просто відвідати один одного в сусідніх країнах – для перетину навіть внутрішніх кордонів має бути поважна причина, підтверджена документально.