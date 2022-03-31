Дублікати усіх українських документів можна виробити за кордоном

Представництво Національної асоціації адвокатів України (НААУ) за кордоном розпочало оформлення дублікатів українських документів для біженців.

Ящщо вам потрібно отримати дублікат закордонного паспорту, чи інших документів що посвідчують особу, сертифікати потрібні для укладення шлюбу, документи для дітей, тощо. Дублікати цих та інших паперів можна отримати у представництві Національної асоціації адвокатів України за кордоном.

Зі схвалення Мін’юсту Представництво НААУ за кордоном приступило до оформлення дублікатів документів. Це свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та інші документи ДРАЦС‼️

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Як замовити документи

Асоціація пропонує спрощену систему оформлення та відправки документів в представництва НААУ за кордоном. Щоб замовити дублікат документів, необхідно звернутися до представництв НААУ (ВАЖЛИВО!), надати копію паспорта та вказати документ, який бажаєте отримати. Так, потрібна лише копія паспорта.

Адреси представництв за кордоном ви можете знайти тут , або написати нам у messenger на Фейсбук.

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Вартість послуги

Вартість виготовлення документів з відправкою й апостилем ― €40. Для тих, хто не в змозі сплатити за послугу, вона буде надаватися безкоштовно.

Кошти, отримані представництвами НААУ за оформлення дублікатів будуть спрямовані виключно на благочинність.

Звертись треба до представників Yаціональної асоціації адвокатів України у країніперебування.

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