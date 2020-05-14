Консульство України в Неаполі розглядає можливість надання послуг онлайн

Консульство України в Неаполі опублікувала на своїй сторінці у Facebook опитування, яке допоможе оцінити можливість надання консульських послуг онлайн.

З цією метою громадян України, які проживають на території консульського округу ГКУ в Неаполі (регіони Кампанья, базиліката, Пулья, Сицилія, Калабрія) просять відповісти на ряд запитань.

Ваша участь в опитуванні допоможе визначити першочергові потреби та можливостей громадян для подачі документів для отримання консульських послуг онлайн.

Консульство України в Неаполі просить надати відповіді на такі короткі запитання:

Чи використовуєте ви український електронний цифровий підпис?

Чи хотіли б ви мати можливість отримати український електронний цифровий підпис за кордоном?

Чи хотіли б ви використовувати електронну чергу для запису на прийом до консульства?

Чи хотіли б ви мати можливість оплачувати консульські послуги онлайн?

Чи хотіли б ви онлайн подати документи на отримання консульських послуг?



Відповіді просимо дати за посиланням ТУТ



«Ваші відповіді будуть враховані в подальшому, при розробці та впровадженні організаційних та технічних рішень з поліпшення якості роботи консульських установ з громадянами України» – йдеться у повідомленні.

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Генеральне консульство в Мілані на даний час про відновлення прийому громадян не повідомило.