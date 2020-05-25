Консульство у Римі відновило роботу після карантину

Консульський відділ посольства України в Італії повідомив про відновлення прийому громадян з консульських питань.
Консульство оголосило процедуру запису на прийом, консульські дії, які здійснюватимуться без запису. Умови здійснення консульських дій та санітарно-епідеміологічні норми для відвідувачів.
Консульський відділ посольства України в Італії (Рим) відновлює прийом громадян з консульських питань із 25 травня 2020 року.
Читаємо у повідомленні:
З метою дотримання встановлених італійським законодавством санітарно-епідеміологічних норм для недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19 та забезпечення особистої безпеки відвідувачів та працівників прийом відбуватиметься виключно за попереднім записом.
Як записатись на прийом
Запис на прийом здійснюватиметься за номером телефону: +39 06 82003641 або через електронну пошту: cons_ua@libero.it) з таких питань:
- оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
- оформлення нотаріальних документів (довіреності, заяви тощо)
- оформлення довідок (у т.ч. Nulla osta al matrimonio).
Без попереднього запису прийматимуть
Без попереднього запису прийматимуть прийматимуться громадяни з питань:
реєстрація громадянства України за народженням;
оформлення посвідчення на повернення в Україну;
оформлення документів про смерть;
прийняття на постійний/тимчасовий консульський облік.
видача виготовлених паспортів громадянина України відбуватиметься без попереднього запису за таким графіком:
ПОНЕДІЛОК, ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР З 15.00 ДО 16.30.
УВАГА! Обрана Вами консульська дія може бути вчинена лише за умови наявності у Вас заздалегідь підготовлених та впорядкованих УСІХ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ, ВІДПОВІДНИХ КОПІЙ ТА ФОТОКАРТОК, після сплати консульського збору ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ПРИМІЩЕННІ КОНСУЛЬСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ .
Правила відвідування консульського відділу
У приміщенні Консульського відділу слід неухильно дотримуватися наступних правил:
- допуск відвідувачів до приміщення консульського відділу здійснюється виключно у призначений Вам час;
- забороняється вхід до приміщення без захисних масок та рукавичок;
- перебування у приміщенні консульства супроводжуючих осіб не дозволяється (виняток: батьки можуть супроводжувати дитину, якої стосується оформлення паспорта);
- під час перебування у приміщенні консульства необхідно дотримуватися відстані один від одного не менше 1,5 метра.
Також Консульський відділ рекомендує слідкувати за оновленням інформації про подальший режим роботи консульського відділу ПУ в Італії на офіційній веб-сторінці установи та фейсбук сторінці
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