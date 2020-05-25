Консульство у Римі відновило роботу після карантину

Консульський відділ посольства України в Італії повідомив про відновлення прийому громадян з консульських питань.

Консульство оголосило процедуру запису на прийом, консульські дії, які здійснюватимуться без запису. Умови здійснення консульських дій та санітарно-епідеміологічні норми для відвідувачів.

Консульський відділ посольства України в Італії (Рим) відновлює прийом громадян з консульських питань із 25 травня 2020 року.

Читаємо у повідомленні:

З метою дотримання встановлених італійським законодавством санітарно-епідеміологічних норм для недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19 та забезпечення особистої безпеки відвідувачів та працівників прийом відбуватиметься виключно за попереднім записом.

Як записатись на прийом

Запис на прийом здійснюватиметься за номером телефону: +39 06 82003641 або через електронну пошту: cons_ua@libero.it) з таких питань:

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

оформлення нотаріальних документів (довіреності, заяви тощо)

оформлення довідок (у т.ч. Nulla osta al matrimonio).

Без попереднього запису прийматимуть

Без попереднього запису прийматимуть прийматимуться громадяни з питань:

реєстрація громадянства України за народженням;

оформлення посвідчення на повернення в Україну;

оформлення документів про смерть;

прийняття на постійний/тимчасовий консульський облік.

видача виготовлених паспортів громадянина України відбуватиметься без попереднього запису за таким графіком:

ПОНЕДІЛОК, ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР З 15.00 ДО 16.30.

УВАГА! Обрана Вами консульська дія може бути вчинена лише за умови наявності у Вас заздалегідь підготовлених та впорядкованих УСІХ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ, ВІДПОВІДНИХ КОПІЙ ТА ФОТОКАРТОК, після сплати консульського збору ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ПРИМІЩЕННІ КОНСУЛЬСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ .

Правила відвідування консульського відділу

У приміщенні Консульського відділу слід неухильно дотримуватися наступних правил:

допуск відвідувачів до приміщення консульського відділу здійснюється виключно у призначений Вам час;

забороняється вхід до приміщення без захисних масок та рукавичок;

перебування у приміщенні консульства супроводжуючих осіб не дозволяється (виняток: батьки можуть супроводжувати дитину, якої стосується оформлення паспорта);

під час перебування у приміщенні консульства необхідно дотримуватися відстані один від одного не менше 1,5 метра.



Також Консульський відділ рекомендує слідкувати за оновленням інформації про подальший режим роботи консульського відділу ПУ в Італії на офіційній веб-сторінці установи та фейсбук сторінці

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