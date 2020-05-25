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Консульство у Римі відновило роботу після карантину

Консульський відділ посольства України в Італії повідомив про відновлення прийому громадян з консульських питань.

Консульство оголосило процедуру запису на прийом, консульські дії, які здійснюватимуться без запису. Умови здійснення консульських дій та санітарно-епідеміологічні норми для відвідувачів.

Консульський відділ посольства України в Італії (Рим) відновлює прийом громадян з консульських питань із 25 травня 2020 року.

Читаємо у повідомленні:

З метою дотримання встановлених італійським законодавством санітарно-епідеміологічних норм для недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19 та забезпечення особистої безпеки відвідувачів та працівників прийом відбуватиметься виключно за попереднім записом.

Як записатись на прийом

Запис на прийом здійснюватиметься за номером телефону: +39 06 82003641 або через електронну пошту: cons_ua@libero.it) з таких питань:

  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
  • оформлення нотаріальних документів (довіреності, заяви тощо)
  • оформлення довідок (у т.ч. Nulla osta al matrimonio).

Без попереднього запису прийматимуть

Без попереднього запису прийматимуть прийматимуться громадяни з питань:

реєстрація громадянства України за народженням;

оформлення посвідчення на повернення в Україну;

оформлення документів про смерть;

прийняття на постійний/тимчасовий консульський облік.

видача виготовлених паспортів громадянина України відбуватиметься без попереднього запису за таким графіком:
ПОНЕДІЛОК, ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР З 15.00 ДО 16.30.
УВАГА! Обрана Вами консульська дія може бути вчинена лише за умови наявності у Вас заздалегідь підготовлених та впорядкованих УСІХ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ, ВІДПОВІДНИХ КОПІЙ ТА ФОТОКАРТОК, після сплати консульського збору ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ПРИМІЩЕННІ КОНСУЛЬСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ .

Правила відвідування консульського відділу

У приміщенні Консульського відділу слід неухильно дотримуватися наступних правил:

  • допуск відвідувачів до приміщення консульського відділу здійснюється виключно у призначений Вам час;
  • забороняється вхід до приміщення без захисних масок та рукавичок;
  • перебування у приміщенні консульства супроводжуючих осіб не дозволяється (виняток: батьки можуть супроводжувати дитину, якої стосується оформлення паспорта);
  • під час перебування у приміщенні консульства необхідно дотримуватися відстані один від одного не менше 1,5 метра.

Також Консульський відділ рекомендує слідкувати за оновленням інформації про подальший режим роботи консульського відділу ПУ в Італії на офіційній веб-сторінці установи та фейсбук сторінці

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