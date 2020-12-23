Кількість осіб, які перетинають український кордон, значно зросла.

Кілька днів пасажиропотік за добу фіксувався на рівні майже 90 тисяч мандрівників.

Про це інформує Урядовий портал, пише DailyLviv.

Варто зауважити, що у листопаді та на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тисяч осіб за добу.

Читайте також: Що передбачатиме жорсткий локдаун на Новий рік та Різдво в Італії

Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Наприклад торік, у цей самий період, пасажиропотік складав майже 300 тисяч осіб за добу.

Воно значною мірою спричинене суттєвим збільшенням кількості громадян України, які в’їжджають з країн Європейського союзу, де з 25 грудня починається період Різдвяно-новорічних свят і вихідних.

Найбільше пасажиропотік зріс в усіх працюючих пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у пунктах пропуску у Закарпатській області.

Наголошуємо на необхідності дотримання карантинних обмежень, що діють на кордоні під час в’їзду в Україну.

Читайте також: Традиції святкування Різдва в Італії

Нагадуємо, що на сьогодні чотири сусідні з Україною країни, зокрема Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія через значне поширення COVID-19 внесені МОЗ України у так звану червону зону (перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів). Особи, які в’їжджають з «червоної зони» зобов’язані пройти самоізоляцію із застосунком «Вдома».

Згідно з постановою Уряду від 9 грудня 2020 р. № 1236 під час в’їзду з країн «червоної зони» не підлягають самоізоляції, особи, які не досягли 12 років, ті хто має негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та деякі інші категорії громадян.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії