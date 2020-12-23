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На кордоні Україна-ЄС – черги: на свята удвічі збільшилося кількість пасажирів

Кількість осіб, які перетинають український кордон, значно зросла.

Кілька днів пасажиропотік за добу фіксувався на рівні майже 90 тисяч мандрівників.

Про це інформує Урядовий портал, пише DailyLviv.

Варто зауважити, що у листопаді та на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тисяч осіб за добу.

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Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Наприклад торік, у цей самий період, пасажиропотік складав майже 300 тисяч осіб за добу.

Воно значною мірою спричинене суттєвим збільшенням кількості громадян України, які в’їжджають з країн Європейського союзу, де з 25 грудня починається період Різдвяно-новорічних свят і вихідних.

Найбільше пасажиропотік зріс в усіх працюючих пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у пунктах пропуску у Закарпатській області.

Наголошуємо на необхідності дотримання карантинних обмежень, що діють на кордоні під час в’їзду в Україну.

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Нагадуємо, що на сьогодні чотири сусідні з Україною країни, зокрема Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія через значне поширення COVID-19 внесені МОЗ України у так звану червону зону (перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів). Особи, які в’їжджають з «червоної зони» зобов’язані пройти самоізоляцію із застосунком «Вдома».

Згідно з постановою Уряду від 9 грудня 2020 р. № 1236 під час в’їзду з країн «червоної зони» не підлягають самоізоляції, особи, які не досягли 12 років, ті хто має негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та деякі інші категорії громадян.

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