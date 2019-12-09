Плануєте їхати на роботу в Італію? Ось на що варто звернути увагу

Подаємо десять основних тез, які повинні взяти до уваги ті, хто планують приїхати на роботу в Італію.
- Для офіційного працевлаштування українкам та українцям зокрема в Італії завжди потрібна робоча віза.
- Працевлаштування в Італії на основі наявності лише біометричного паспорту є незаконним.
- Працевлаштування в Італії на підставі польської, чи робочої візи інших країн ЄС для громадян України є незаконним.
- Виїхати за кордон на підставі біометричного паспорту і оформити робочу візу в Італії неможливо. Якщо Вам таке обіцяють, бийте на сполох.
- Робоча віза оформляється перед вїздом в Італію, а не після. Відбувається це в рамках так званого “Декрету флуссі”, закону що регулює потоки робочої сили в країну.
- Окрім робочої візи потрібен робочий контракт. Він має бути укладений зрозумілою для Вас мовою та підписаний у двох примірниках, один з яких залишається у Вас.
- Шукаючи роботу через агенції-посередниці, перевіряйте наявність в них відповідної ліцензії.
- Перелік агенцій, які мають ліцензію на працевлаштування за кордоном, Ви можете перевірити на інтернет-сторінці Державної служби зайнятості за посиланням, або ☎ (044) 287 25 95.
- Не виїздіть з території України, доки не отримаєте чіткої контактної інформації про місце, де Ви будете працювати в Італії та про безпечне й надійне місце проживання. Повідомте рідним всю контактну інформацію Вашого місця перебування, а також детальну інформацію про вашого роботодавця.
- Нікому не віддавайте свій паспорт, окрім як працівникам посольств, консульських установ та прикордонних пунктів пропуску. Якщо Ви загубили свій паспорт на території іншої країни, або ж його відібрали у вас силою чи обманом, негайно звертайтеся до посольства або консульства України у відповідній країні. Контакти консульств України в Італії.
Допомога у біді
Якщо ви потрапили у біду, зверніться у дипломатичне представництво України в Італії.
Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів: ☎ 527 (з 8:00 до 20:00), 527.org.ua – електронні консультації.
Громадська організація “KOK e.V.“ надає консультації з питань трудової експлуатації та торгівлі людьми, а також реалізує різні проекти на підтримку жінок з інших країн: ☎ 030 / 263 911 76.