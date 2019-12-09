Плануєте їхати на роботу в Італію? Ось на що варто звернути увагу

Подаємо десять основних тез, які повинні взяти до уваги ті, хто планують приїхати на роботу в Італію.

Для офіційного працевлаштування українкам та українцям зокрема в Італії завжди потрібна робоча віза. Працевлаштування в Італії на основі наявності лише біометричного паспорту є незаконним. Працевлаштування в Італії на підставі польської, чи робочої візи інших країн ЄС для громадян України є незаконним. Виїхати за кордон на підставі біометричного паспорту і оформити робочу візу в Італії неможливо. Якщо Вам таке обіцяють, бийте на сполох. Робоча віза оформляється перед вїздом в Італію, а не після. Відбувається це в рамках так званого “Декрету флуссі”, закону що регулює потоки робочої сили в країну. Окрім робочої візи потрібен робочий контракт. Він має бути укладений зрозумілою для Вас мовою та підписаний у двох примірниках, один з яких залишається у Вас. Шукаючи роботу через агенції-посередниці, перевіряйте наявність в них відповідної ліцензії. Перелік агенцій, які мають ліцензію на працевлаштування за кордоном, Ви можете перевірити на інтернет-сторінці Державної служби зайнятості за посиланням, або ☎ (044) 287 25 95. Не виїздіть з території України, доки не отримаєте чіткої контактної інформації про місце, де Ви будете працювати в Італії та про безпечне й надійне місце проживання. Повідомте рідним всю контактну інформацію Вашого місця перебування, а також детальну інформацію про вашого роботодавця. Нікому не віддавайте свій паспорт, окрім як працівникам посольств, консульських установ та прикордонних пунктів пропуску. Якщо Ви загубили свій паспорт на території іншої країни, або ж його відібрали у вас силою чи обманом, негайно звертайтеся до посольства або консульства України у відповідній країні. Контакти консульств України в Італії.

Допомога у біді

Якщо ви потрапили у біду, зверніться у дипломатичне представництво України в Італії.

Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів: ☎ 527 (з 8:00 до 20:00), 527.org.ua – електронні консультації.

Громадська організація “KOK e.V.“ надає консультації з питань трудової експлуатації та торгівлі людьми, а також реалізує різні проекти на підтримку жінок з інших країн: ☎ 030 / 263 911 76.