Подвійне (множинне) громадянство тепер офіційно: новий закон — переваги та ризики

15 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4502‑IX, що вперше на законодавчому рівні дозволяє українцям мати громадянство інших держав без втрати українського — але лише за умови, що інша держава входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів.

Закон набуде чинності 16 січня 2026 року

Документ офіційно опубліковано в «Голосі України» 16 липня 2025 року. Отже, він набуває сили через шість місяців після публікації — тобто з 16 січня 2026 року.

Ключові положення закону

Для громадян України:

Дозволяється множинне громадянство , якщо друга країна є в урядовому переліку.

, якщо друга країна є в урядовому переліку. Допустиме набуття громадянства іншої держави без втрати українського (за наявності у списку країн‑партнерів).

Абсолютно не допускається громадянство країни-агресора або окупанта (наприклад, Росії), навіть якщо воно отримане примусово.

Для іноземців:

Особи українського походження можуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою , без відмови від наявного громадянства, якщо їх держава входить у спеціальний перелік.

, без відмови від наявного громадянства, якщо їх держава входить у спеціальний перелік. Спрощене надання громадянства також передбачено для іноземців, які служать у ЗСУ (1 рік під час воєнного стану або 3 роки за контрактом).

Право на громадянство надається тим, хто зазнає політичних переслідувань або має особливі заслуги перед Україною.

Можливі підводні камені та ризики

Російське громадянство — особливий випадок

Громадяни України з російським паспортом не входять до переліку країн-партнерів. Отже, їм доведеться відмовитися від російського громадянства, інакше є ризик втрати українського.

Водночас уряд наголошує, що примусово видані російські паспорти (наприклад, в окупованому Криму чи Донбасі) не будуть автоматично приводити до втрати українського громадянства, якщо не було свідомого добровільного набуття — однак чітких критеріїв добровільності досі немає.

Відсутність доопрацьованої процедури

Порядок втрати громадянства, якщо друга країна не входить у перелік, ще не затверджено — відповідні підзаконні акти готує Кабмін. Це створює правову невизначеність для мільйонів українців за кордоном, які вже мають інші паспорти.

Нові можливості для іноземців

Іноземці з українським походженням можуть отримати паспорт України за скороченою процедурою без відмови від другого громадянства (якщо їх країна є у списку).

Іноземці без українського коріння мають можливість отримати громадянство, але з більшою вимогливістю — відмовитися від іншого паспорта або прожити в Україні 3–5 років й скласти іспити з мови та історії.

Реакція громадськості та критика

Правозахисники стурбовані тим, що чітке визначення «добровільного» набуття російського паспорта відсутнє. Це створює ризики для жителів окупованих територій, що отримували документи під тиском окупаційної влади.

Деякі політичні партії, зокрема «Батьківщина», заявляють, що новий закон відкриває доступ до голосів на виборах людей, які жодного разу не були в Україні і не мають зобов’язань перед державою.