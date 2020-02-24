Рекомендації консульської служби України тим, хто планує поїздку в Італію

Консульська служба України опублікувала рекомендації тим, хто планує поїздку в північні регіони Італії у зв’язку з загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням нового типом коронавірусу (2019-nCoV).

Карантин у 10 муніципалітетах

Органами влади Італії повністю карантинні заходи запроваджено у десятьох муніципалітетах регіону Ломбардія провінції Лоді – Касалпустерленго, Кодоньо, Кастільоне-д’Адда, Фомбіо, Малео, Сомалія, Бертоніко, Терранова-де-Пасеріні, Кастельгерсундо і Сан-Фіорано, а також – муніципалітеті Во ‘Еуганєо в провінції Падуя. регіоні Венето.

Утриматися від поїздок до уражених регіонів

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених регіонів італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт, де є найбільший ризик зараження.

Виявляти підвищену обережність

Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі friend.mfa.gov.ua.

Рекомендації громадянам

Громадянам України, які планують подорож до Італії або наразі перебувають в країні, просимо слідкувати за рекомендаціями, що розроблені Міністерством охорони здоров’я Італії, а саме:

Регулярно і ретельно мити руки (щонайменше впродовж 20 секунд, водою і милом або дизенфікуючими для рук спиртовмісними (60%) засобами; Уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань (триматися на відстані щонайменше 1 м від осіб, які кашляють чи пчихають); Не торкатися руками очей, носа і рота (у разі контакту із зараженою поверхнею руки можуть передавати вірус до тіла); Прикривати паперовою хустинкою рот і ніс, коли кашляєте чи пчихаєте; Користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками слід лише у разі, якщо вони прописані лікарем; Регулярно протирати поверхню (на робочому місці, у квартирі тощо) хімічними дезінфікуючими засобами («убити» коронавірус можуть засоби із вмістом відбілювача/candeggina, хлора/cloro, розчинників/solventi, 75-відсоткового етанола/etanolo al 75%, пероцтової кислоти/acido peracetico, хлороформу/cloroformio); Використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або при допомозі хворим;

Не вважаються небезпечними товари, виготовлені у Китаї чи пакунки, отримані з Китаю (коронавірус не має здатності жити занадто довго на поверхні); У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з Китаю впродовж періоду, що не перевищує 14 днів, телефонувати на номер «гарячої» лінії 1500 (хто був у Китаї або контактував із особами, що повернулися із Китаю протягом періоду, що не перевищує 14 діб, і при цьому має підвищену температуру, кашель, утруднене дихання або болі у м’язах телефонує на вказаний номер щодо подальших дій); Домашні тварини наразі не ідентифіковані як поширювачі нового коронавірусу (на даний момент немає підтвердженої інформації, що, наприклад, коти і собаки можуть заразитися на коронавірус; при цьому рекомендується завжди мити руки після контакту із тваринами).

Додаткова інформація:

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Загальнонаціональний цілодобовий номер телефону з питань коронавірусу – 1500.

Допомога громадянам України

Просимо громадян України відстежувати інформацію на сайтах Посольства України в Італії, Генерального консульства України в Мілані, Генерального консульства України в Неаполі та МЗС України (https://mfa.gov.ua/ua; http://old.mfa.gov.ua/ua), дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися за номерами «гарячих ліній» на території Італії до Посольства України в Італії (+39 3519 886 823), Генерального консульства України в Мілані (+39 3487 254 038) та Генерального консульства України в Неаполі (+39 327 736 48 22).

Оскільки розповсюдження вірусу спостерігається також і в інших країнах світу, МЗС рекомендує громадянам України, які планують подорожі за кордон, відслідковувати повідомлення та дотримуватися рекомендацій офіційних органів країн, до яких плануються поїздки.

Контактна інформація за посиланням http://old.mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/embassies) або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: + 38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.