Розклад роботи українського консульства у Мілані у квітні 2023

У квітні Генеральне консульство України в Мілані змінює графік прийому громадян у зв’язку із святами.

Ознайомитися із графіком прийому відвідувачів у квітні можна ТУТ.

Просимо звернути увагу на те, що в понеділок 10 квітня прийом громадян проводитися не буде.

Водночас для оптимізації і прискорення видачі паспортних документів, які прибули до нашої установи, створено можливість електронного запису для отримання закордонного паспорта.

До того, як бронювати запис на отримання готового паспорта переконайтеся, що паспорт прибув до установи (“Документ прибув до ЗДУ”).

Для запису на сайті просимо українською мовою вказувати прізвище, ім’я, по батькові особи, паспорт якої планується забрати. Для отримання паспортів, оформлених дорослому і його дитині, потрібно мати два окремих записи – на ім’я дорослого і на ім’я дитини.

Запис здійснюється на цьому сайті

Для підтвердження реєстрації не забудьте перейти за посиланням у листі, який одразу після заповнення форми приходить на вказану у ній електронну пошту.

Просимо – будьте взаємно ввічливими. Поступайтеся місцем у черзі інвалідам, людям літнього віку, вагітним жінкам та людям з маленькими дітьми.

Заздалегідь перевіряйте перелік документів, які потрібні для вчинення консульських дій, і заздалегідь готуйте запитувану кількість копій.

Якщо ви записані в електронну чергу, але бачите, що в той день не зможете прийти, скасуйте ваш запис, щоб хтось інший міг скористатися такою можливістю.

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