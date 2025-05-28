Україна дозволить подвійне громадянство для діаспори, заробітчан та іноземців

Під час зустрічі з українською громадою в Римі Віцепрем’єр-міністр — Міністр національної єдності Олексій Чернишов оголосив про важливий крок у зміцненні зв’язків з українцями за кордоном.

Законопроєкт про запровадження множинного громадянства вже ухвалено Верховною Радою в першому читанні. Він відкриває можливість мати український паспорт поряд із громадянством іншої країни — без втрати юридичного зв’язку з Батьківщиною.

«Україна визнає: світ змінився. Мільйони наших громадян живуть за кордоном, але прагнуть зберегти зв’язок із країною. Ми повинні створити умови, за яких жоден українець не втратить своє коріння через бюрократію», — наголосив Міністр.

Основні положення законопроєкту:

Можливість збереження українського громадянства при набутті громадянства іншої держави.

Спростована процедура отримання українського громадянства для громадян країн ЄС, НАТО, G7.

Нащадки українців зможуть легше підтверджувати своє походження і повертатися до українського громадянства.

На сьогодні чинна процедура вимагає тривалого проживання в Україні, особистої подачі заяви, складання складного іспиту з мови, історії та основ державного устрою, а також очікування рішення протягом 12 місяців.

Для громадян країн, що входять до так званої “російської орбіти”, діятимуть чинні правила без спрощень.

Уряд очікує, що після завершення війни нові норми сприятимуть масовому поверненню українців додому — і стануть ключовим елементом державної політики демографічного відновлення.

За словами Чернишова, законопроєкт має широку підтримку як серед українців в Україні, так і в діаспорі, й наразі готується до остаточного розгляду парламентом.

Маріанна Сороневич

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