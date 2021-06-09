України хоче зменшити ліміт на безмитне ввезення товарів в Україну

Уряд розгляне зміни до Митного кодексу, якими пропонується знизити ліміт на безмитне ввезення товарів до України.

Про це повідомляє “Європейська правда“ з посиланням на порядок денний Кабміну.

Як зазначено в порядку денному, на засідання розглянуть зміни до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині звільнення від сплати ввізного мита.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, пропонується встановити межу вартості щодо ввезення товарів без оподаткування через пункти пропуску, відкриті для повітряного і морського сполучення, у ручній поклажі чи багажі на рівні 430 євро замість теперішніх 1000 євро. Товари з вищою від 430 євро вартістю будуть оподатковуватись.

Уряд хоче знизити ліміт на безмитне ввезення товарів до України.

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Через інші пункти пропуску вартісну межу пропонують встановити на рівні 300 євро замість 500.

Відзначається, що проєкт закону розроблено на виконання Угоди про асоціацію України та Євросоюзу.

“Прийняття законопроєкту дасть можливість виконати зобов’язання України, зафіксовані в Угоді, щодо наближення до законодавства ЄС у сфері звільнення від оподаткування ввізним митом, податком на додану вартість та акцизним податком”, – сказано у пояснювальній записці.



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