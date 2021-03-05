Якщо в Італії народилось немовля у якого хоча б один із батьків має українське громадянство, дитина автоматично набуває громадянство України.

Вам потрібно оформити свідоцтво про народження.

Саме на підставі цього документа надалі буде оформлюватися і довідка про реєстрацію набуття громадянства України за народженням, і перший закордонний паспорт.

Якщо хоча б один з батьків дитини на момент її народження перебував у громадянстві України, то дитина також автоматично набуває громадянство України.

Незалежно від того, чи має дитина також громадянство іншого з батьків (іноземний паспорт, іноземне свідоцтво про народження тощо) і чи було їй оформлено довідку про реєстрацію набуття громадянства України за народженням.

Ось що треба знати якщо у вас народилася дитина в Італії

Якщо в Італії народилось немовля, його реєструють у консульстві України

Народження дитини реєструють у консульстві, якщо народження ще не було зареєстроване в органах РАЦС країни народження дитини (до речі, на практиці реєстрація народження у консульствах трапляється вкрай рідко)

Повторна реєстрація народження українським законодавством не передбачена. Тобто, українське свідоцтво про народження на додачу до первинного іноземного не видається

Іноземне свідоцтво про народження буде чинним для усіх офіційних органів України, якщо воно належним чином засвідчене для міжнародного вжитку (апостиль/легалізація + офіційний переклад українською).

Якщо свідоцтво про народження дитини все ж було видано в українському консульстві, то варто пам’ятати про таке:

На таке свідоцтво апостиль не проставляється. Натомість, для використання за кордоном такий документ має бути легалізований у місцевих іноземних органах, а в Україні буде прийматися без додаткових засвідчень

Повторне свідоцтво (якщо з оригінальним щось трапиться) безпосередньо в консульстві можна отримати лише до завершення того ж календарного року. Потім актовий запис про народження дитини передається до архівів Києва та Київської області.

Повторний документ доведеться витребувати вже з архівної установи.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії