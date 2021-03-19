Які плюси та мінуси для України від можливого введення подвійного громадянства

Міністерство закордонних справ України спільно з Верховною радою розробляють законопроект про подвійне громадянство, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

У коментарі «Слово і діло» політолог Олег Лісний зауважив, що ідея введення подвійного громадянства повинна пройти широке обговорення, щоб зрештою не була використана проти України.

«Якщо на це питання дивитися так, що за кордоном проживає багато українців і вони є громадянами України, то їм потрібно надати можливість, щоб вони могли використовувати свій досвід і на благо України. У цьому сенсі позитивний момент.

З іншого боку, у нас війна і ми близькі до катастрофи. Зокрема, у нас на окупованій території масово роздають паспорти Російської Федерації.

Про Крим я взагалі мовчу. Там тотальна примусова паспортизація. Це дуже небезпечний момент», – сказав Лісний.

За його словами, ці люди зможуть брати повноцінну участь у житті держави.

«Люди, які отримали громадянство Росії, теж. І тоді це питання може бути небезпечним. Я все ж таки схиляюсь до того, що це дискусійне питання і необхідно провести широке громадське обговорення», – зауважив політолог.

Він пояснив, що обговорення такої ініціативи повинно пройти етапи узгодження із суспільством.

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«Це план про наміри та його треба зважити, щоб рішення не йшло в розріз із суспільством», – уточнив політолог.

Він наголосив, що окрім проблем із Російською Федерацією, питання подвійного громадянства матиме наслідки і для інших сусідніх країн – Румунії та Угорщини.

«У нас є проблемні моменти не тільки на кордоні з Росією. Я боюся, що якщо відбудеться без широкого обговорення, це буде вигідно нашим європейським партнерам, але може використовуватися, у тому числі й Росією, проти нас, щоб розхитати ситуацію в інших регіонах», – прокоментував Олег Лісний.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповів про порядок денний саміту Україна-ЄС.

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Раніше він пригрозив Мінську «жорсткими кроками».

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