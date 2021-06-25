Для того, щоб документи, видані на території України, мали законну силу на території іноземної держави – їх необхідно легалізувати.
Спеціальна позначка на документах, що дає їм, юридичну силу на території іншої держави (в країнах, що обрали спрощену систему легалізації документів), – апостиль.
Проставлення апостиля здійснюється на офіційних паперах, виданих в Україні. Цим штампом підтверджується підпис і посада людини, яка підписала документ, а також те, що вона мала на це всі повноваження.
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Апостиль проставляється на офіційних документах:
які видаються Міністерством юстиції, органами ДРАЦС, судами України:
▪️ свідоцтво про народження/смерть;
▪️ свідоцтво про укладення/розірвання шлюбу;
▪️ свідоцтво про зміну імені;
▪️ витяг з реєстру органу ДРАЦС;
▪️ ухвала/рішення/вирок/постанова/судовий наказ тощо.
Які оформляються нотаріусами України:
▪️ договір;
▪️ довіреність;
▪️ заява;
▪️ афідевіт;
▪️ свідоцтво;
▪️ документи, на яких засвідчено вірність копії/фотокопії документів, засвідчено вірність перекладу тощо.
Для проставлення апостиля необхідно звернутися до нотаріуса (незалежно від місця видачі документа) та пред’явити:
- документ, що посвідчує особу;
- оригінал документа (або засвідчену копію), на якому проставляється апостиль.
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Термін проставлення апостиля:
До робочих днів – загальний строк
До робочих днів – у разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану (у випадку відсутності відомостей про них у реєстрі та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності).
Апостиль на виписці з ЄДР проставляється нотаріусом лише у випадку, якщо виписка була сформована цим нотаріусом як державним реєстратором в результаті проведення реєстраційних дій.
Нотаріальна палата України
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