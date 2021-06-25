Для того, щоб документи, видані на території України, мали законну силу на території іноземної держави – їх необхідно легалізувати.

Спеціальна позначка на документах, що дає їм, юридичну силу на території іншої держави (в країнах, що обрали спрощену систему легалізації документів), – апостиль.

Проставлення апостиля здійснюється на офіційних паперах, виданих в Україні. Цим штампом підтверджується підпис і посада людини, яка підписала документ, а також те, що вона мала на це всі повноваження.

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Апостиль проставляється на офіційних документах:

які видаються Міністерством юстиції, органами ДРАЦС, судами України:

▪️ свідоцтво про народження/смерть;

▪️ свідоцтво про укладення/розірвання шлюбу;

▪️ свідоцтво про зміну імені;

▪️ витяг з реєстру органу ДРАЦС;

▪️ ухвала/рішення/вирок/постанова/судовий наказ тощо.

Які оформляються нотаріусами України:

▪️ договір;

▪️ довіреність;

▪️ заява;

▪️ афідевіт;

▪️ свідоцтво;

▪️ документи, на яких засвідчено вірність копії/фотокопії документів, засвідчено вірність перекладу тощо.

Для проставлення апостиля необхідно звернутися до нотаріуса (незалежно від місця видачі документа) та пред’явити:

документ, що посвідчує особу;

оригінал документа (або засвідчену копію), на якому проставляється апостиль.

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Термін проставлення апостиля:

До робочих днів – загальний строк

До робочих днів – у разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану (у випадку відсутності відомостей про них у реєстрі та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності).

Апостиль на виписці з ЄДР проставляється нотаріусом лише у випадку, якщо виписка була сформована цим нотаріусом як державним реєстратором в результаті проведення реєстраційних дій.

Нотаріальна палата України

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