Як захиститися від кредитів в Україні, яких ви не брали

Представники правоохоронних органів України попереджають громадян про активізацію шахраїв, які масово відкривають кредити на нічого не підозрюючих людей.

Від цього можна вберегтися, якщо заборонити брати на своє ім’я борги в Українському бюро кредитних історій.

Дану інформацію надала експерт з кібербезпеки Наталія Бугайова.

За словами фахівця, схема дій у шахраїв досить проста – вони купують в даркнеті особисті дані українців, потім звертаються в мікрокредитну організацію і оформляють борги.

При цьому самі жертви довгий час про це не підозрюють, поки їх телефони не починають обривати пристави, які повідомляють про десятки тисяч гривень боргу, «накапавших» в результаті нарахування пені.

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Продають же дані або хакери, або співробітники банківських організацій, які звільняються зі своїх робочих місць і не хочуть залишитися бідними.

Як заявляє Руслан Болгов, експерт з безпеки, існує кілька способів уберегтися від подібних атак шахраїв.

Для цього потрібно зайти на сайт Українського бюро кредитних історій і оформить там відмову від взяття кредитів.

Якщо ви зробите такий крок, то всі наступні спроби шахраїв поживитися за ваш рахунок в кредитних організаціях зазнають краху – фахівці будуть звертатися до бази і побачать заборону. Зняти її можна в будь-який момент, якщо ви раптом дійсно будете потребувати додаткових кошт.

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Другий спосіб – не дати вашим даних витекти в руки злочинців. Для цього потрібно бути уважним при наданні своїх особистих даних співробітникам будь-яких установ.

Наприклад, в додатку «Дія» можна ставити спеціальні печатки на ваші ксерокопії та фото документів, які показують, що вони призначені для конкретного банку в певний час.

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