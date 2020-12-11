Як оформити постійне місце проживання в Італії

Буквально ПМП – це “постійне місце проживання”. В контексті бюрократичних послуг ПМП вживається для позначення процедури оформлення документів для виїзду/залишення на постійне місце проживання за кордоном.
Цю процедуру часто плутають з отриманням посвідки на постійне проживання в певній країні (permesso di soggiorno). Отже, роз’яснюємо:
- дозвіл на проживання в іноземній країні кожен громадянин України з метою легального проживання отримує у міграційних органах цієї країни (в кожній країні такий документ має власну назву – residence permit / permesso di soggiorno / permiso de residensia / permis de résidence / permissão de residência / Aufenthaltstitel тощо).
Оформлення такого документа жодним чином не змінює статус громадянина України з точки зору українських офіційних органів
– ПМП натомість оформлюється винятково в офіційних органах України з метою отримання статусу нерезидента, тобто особи, яка постійно проживає за межами України.
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Навіщо оформлювати ПМП? І чи це обов’язково?
Оформлення ПМП – це право, а не обов’язок громадянина України.
Втім, оформлення ПМП дає громадянину певні додаткові можливості:
- знятися з реєстрації місця проживання в Україні
- стати на постійний консульський облік
- подорожувати зі своєю неповнолітньою дитиною (якщо дитина також має оформлене ПМП) без згоди другого з батьків
- подавати до закордонної дипломатичної установи України заяви про:
• розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя між громадянами України (якщо немає неповнолітніх дітей і шлюб було зареєстровано в Україні)
• зміну імені за власним бажанням (змінити прізвище внаслідок укладення шлюбу можна і без оформлення ПМП)
• внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення чи скасування
• подавати клопотання про вихід з громадянства України
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Де можна оформити ПМП
Тим, хто зацікавлений в оформленні ПМП, слід звертатися:
- в Україні – до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання
- за кордоном – до посольства чи консульства України
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