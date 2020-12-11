Як оформити постійне місце проживання в Італії

Буквально ПМП – це “постійне місце проживання”. В контексті бюрократичних послуг ПМП вживається для позначення процедури оформлення документів для виїзду/залишення на постійне місце проживання за кордоном.

Цю процедуру часто плутають з отриманням посвідки на постійне проживання в певній країні (permesso di soggiorno). Отже, роз’яснюємо:

дозвіл на проживання в іноземній країні кожен громадянин України з метою легального проживання отримує у міграційних органах цієї країни (в кожній країні такий документ має власну назву – residence permit / permesso di soggiorno / permiso de residensia / permis de résidence / permissão de residência / Aufenthaltstitel тощо).

Оформлення такого документа жодним чином не змінює статус громадянина України з точки зору українських офіційних органів

– ПМП натомість оформлюється винятково в офіційних органах України з метою отримання статусу нерезидента, тобто особи, яка постійно проживає за межами України.

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Навіщо оформлювати ПМП? І чи це обов’язково?

Оформлення ПМП – це право, а не обов’язок громадянина України.

Втім, оформлення ПМП дає громадянину певні додаткові можливості:

знятися з реєстрації місця проживання в Україні

стати на постійний консульський облік

подорожувати зі своєю неповнолітньою дитиною (якщо дитина також має оформлене ПМП) без згоди другого з батьків

подавати до закордонної дипломатичної установи України заяви про:

• розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя між громадянами України (якщо немає неповнолітніх дітей і шлюб було зареєстровано в Україні)

• зміну імені за власним бажанням (змінити прізвище внаслідок укладення шлюбу можна і без оформлення ПМП)

• внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення чи скасування

• подавати клопотання про вихід з громадянства України

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Де можна оформити ПМП

Тим, хто зацікавлений в оформленні ПМП, слід звертатися:

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