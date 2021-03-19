Як трудовим мігрантам отримувати пенсію за кордоном і в Україні

Ось що треба знати щоб отримувати пенсію пенсію за кордоном і в Україні.

В останні роки зростає популярність працевлаштування українців за кордоном. Масштабні міграційні процеси не припиняються попри карантин та коронавірус.

У 2017 році в інших країнах постійно працювало щонайменше 2 млн українців. У 2019 році 1,3 млн українців мали посвідки на проживання в країнах Євросоюзу.

Робота за кордоном стала буденністю для багатьох українців. Вони їздить на заробітки на пів року чи на рік або оформляють робочі візи на довші періоди.

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В іншій країні людина може працювати кілька років. Це стає проблемою, коли приходить час виходити на пенсію. Щоб отримувати пенсію в Україні, потрібно досягти пенсійного віку (60 років) та мати 35 років трудового стажу.

Де його взяти українцям, які більшу частину життя працювали за кордоном?

Виявляється, не все так погано. Можна отримувати пенсію навіть на підставі стажу, отриманого під час роботи за кордоном. Однак про це знають далеко не всі. Хто з українських трудових мігрантів претендує на пенсію за кордоном та як отримати пенсію в Україні на підставі іноземного трудового стажу?

У яких країнах враховується стаж для отримання пенсії в Україні?

Українська влада свого часу подбала, аби її громадяни, навіть працюючи за кордоном, отримували право на пенсію у своїй країні. Для цього укладалися міждержавні договори – угоди про соціальне забезпечення.

Угоди укладені з 23 країнами: Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Румунією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Португалією та Польщею.

Якщо українець офіційно працював в одній з цих країн, то може зарахувати цей трудовий стаж так, наче отримав його в Україні. Це стане в пригоді для отримання права виходу на пенсію, яке в Україні виникає після 35 років роботи.

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Кожна угода має свої особливості. В одних випадках усю пенсію на підставі українського та іноземного трудового стажу виплачуватиме Пенсійний фонд України (ПФУ) і братиме до розрахунків зарплату, отриману за кордоном.

В інших випадках отриманий за кордоном стаж дає право на пенсію в Україні і дозволяє претендувати на виплати з пенсійних фондів інших держав.

Угоди про соціальне забезпечення України з кожною країною можна поділити на два типи: за територіальним принципом та за пропорційним принципом.

Угоди за територіальним принципом Україна має переважно з країнами колишнього СРСР та соціалістичного табору. Іноді вони укладалися пів століття тому: з Угорщиною та Румунією – у 1960-х роках, з Монголією – у 1981 році.

Угоди за пропорційним принципом з Латвією, Литвою, Естонією, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Іспанією, Португалією та Польщею Україна укладала в часи незалежності.

Як працюють угоди за територіальним принципом?

Люди, які працювали в країнах колишнього СРСР, можуть зарахувати свій стаж до трудового стажу для отримання пенсії в Україні. При цьому український Пенсійний фонд розрахує розмір пенсії на підставі всього трудового стажу (і українського, і отриманого в одній з країн колишнього СРСР) та всіх зарплат.

Наприклад, чоловік пропрацював 35 років, з яких десять – у Росії. Коли йому виповнилося 60 років, він звернувся до Пенсійного фонду України за призначенням пенсії. Фонд зараховує отриманий у Росії стаж так, наче чоловік десять років працював на території України і сплачував внески в бюджет ПФУ.

Крім того, зарплати, які чоловік отримував у РФ, впливатимуть на розмір пенсії в Україні. Іншими словами, усі видатки на оплату пенсії візьме на себе ПФУ. Якщо цей чоловік вирішить переїхати до Росії, то пенсію виплачуватиме Пенсійний фонд Росії з урахуванням місцевого законодавства.

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Це правило має кілька винятків. Воно не поширюється на види пенсій, яких немає у новій країні проживання. Якщо у країні, куди переїде колишній депутат, нема пенсій для депутатів, то ці виплати він отримуватиме з ПФУ.

Деякі види пенсій регулюються додатковими угодами. Наприклад, якщо людина працювала на Крайній Півночі Росії, то виплати будуть розраховуватися відповідно до російського законодавства і платитимуться з бюджету російського пенсійного фонду, навіть якщо пенсіонер житиме в Україні чи іншій державі.

Як працюють угоди за пропорційним принципом?

Ситуація з пенсійними виплатами за угодами за пропорційним принципом складніша. Кожна країна призначає та виплачує пенсію лише за стаж, який людина отримала на її території. При цьому стаж іншої країни зараховується, щоб визначити, чи має людина право на отримання пенсії загалом.

Якщо людина працювала в Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Португалії, Іспанії, Словаччині, Чехії чи Болгарії, то такий стаж можна включити до українського для визначення права на отримання пенсії, але платити за нього ПФУ не буде.

Наприклад, жінка 20 років працювала в Україні і 15 років – у Польщі. Вона має право на отримання пенсії від ПФУ, бо її загальний стаж становить 35 років. Однак розмір її пенсії в Україні буде розраховуватися лише на підставі того стажу, який вона набула в Україні, і тих зарплат, які вона тут отримувала.

Розрахунок її пенсії буде складатися з двох етапів.

На першому етапі ПФУ візьме до уваги її польський стаж для визначення теоретичного розміру пенсії. Тобто спочатку розрахує розмір її пенсії так, наче вона все життя працювала в Україні. При цьому розміри зарплат, які вона отримувала в Польщі, до уваги не брати не буде. На другому етапі з теоретичної пенсії “приберуть” стаж, отриманий за кордоном.

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Наприклад, за підсумками першого етапу жінці нарахували пенсію 5 тис грн. Щоб визначити реальний розмір виплат, які вона отримуватиме від України, ПФУ визначить пропорційну частку пенсії за стаж, отриманий в Україні: 5 тис грн помножить на 20/35. У підсумку пенсія жінки в Україні становитиме 2 857 грн.

Оскільки жінка має стаж у Польщі, то зможе отримувати пенсію і від польського пенсійного фонду. Він теж буде виплачувати їй пенсію лише за отриманий там стаж. Фонд розрахує теоретичний розмір пенсії і помножить його на 15/35.

Найчастіше у країнах, з якими Україна має угоди про соціальне забезпечення, право на пенсію виникає, якщо пропрацювати там щонайменше рік.

Раніше українці вважали, що перед виходом на пенсію достатньо відпрацювати в Польщі рік, звернутися за пенсією та отримати право на мінімальну польську пенсію. Однак це не зовсім так. Призначена за пропорційним принципом пенсія може бути меншою за мінімальну в країні, де вона призначається.

У Польщі можна отримувати надбавку, якщо розраховані виплати менші за мінімальну пенсію (у 2021 році це 1 250 злотих або 9 430 грн).

Право на надбавку мають громадяни, які легально живуть у країні, відповідають вимогам польського законодавства щодо трудового стажу (20 років для жінок та 25 років для чоловіків включно з українським стажем), для яких українська та польська пенсії будуть меншими за мінімальну пенсію в Польщі.

Тобто якщо в жінки польська та українська частини пенсії в сумі будуть менші за 1 250 злотих і вона легально житиме в Польщі, то польський пенсійний фонд виплатить їй надбавку, щоб вона отримувала мінімальну пенсію.

У випадку з Польщею та рештою країн, з якими укладені угоди за пропорційним принципом, людина отримуватиме окремі пенсії з фондів тих країн, де вона працювала і де у неї виникало право на пенсію. При цьому звертатися за пенсією можна лише раз у пенсійний фонд однієї з країн, а не окремо.

Як рахується трудовий стаж?

Головною умовою зарахування закордонного стажу для отримання пенсії в Україні є легальність роботи за кордоном. Український пенсійний фонд може зарахувати закордонний стаж, якщо людина сплачувала пенсійні внески.

Бувають випадки, коли особа працювала за кордоном офіційно, однак її роботодавець не платив за неї внески до місцевого пенсійного фонду. Тому під час працевлаштування за кордоном це питання необхідно контролювати.

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При підрахунку трудового стажу ПФУ надішле запит до пенсійного фонду країни, де працювала людина, й отримає не інформацію про терміни працевлаштування людини за кордоном, а інформацію про страховий період. Саме його і зарахують до трудового стажу для призначення пенсії в Україні.

Крім того, є певні винятки щодо видів трудових угод, за які не зараховується пенсійний стаж. У Польщі це договори підряду (umowa o dzieło). Також Польща не зараховує до трудового стажу період перебування на лікарняному, однак зараховує час, протягом якого особа навчалася в університеті.

Не зараховують трудовий стаж за кордоном у разі, якщо він перекривається у часі з трудовим стажем в Україні. Тобто якщо людина весь 2014 рік була офіційно працевлаштована в Україні і за цей період за неї сплачували внески до пенсійного фонду Португалії, то їй все одно зарахують лише рік стажу.

Що робити, аби отримувати закордонні пенсії?

Якщо в майбутнього пенсіонера, що живе в Україні, є стаж у державі, з якою укладена угода за пропорційним принципом, то для отримання української та закордонної пенсій йому достатньо звернутися лише до ПФУ за місцем реєстрації. Додатково звертатися до пенсійних органів інших країн не потрібно.

Аналогічно це правило діє в разі, якщо майбутній пенсіонер живе за кордоном: для отримання місцевої та української пенсій потрібно звертатися лише до місцевого пенсійного фонду. Дата звернення за пенсією в одній країні рахуватиметься датою звернення за пенсією в іншій. Усю роботу з пересилання документів для отримання пенсії мають взяти на себе пенсійні органи.

Однак це тривалий процес. ПФУ просить готуватися до виходу на пенсію заздалегідь: збирати довідки з місць роботи та писати заяву про отримання пенсії за кілька місяців до офіційного виходу на заслужений відпочинок.

Під час звернення за пенсією в Україні потрібно надати паспорт, копію закордонного паспорта, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують трудовий стаж в Україні та за кордоном (довідки з місць роботи), іноземний номер соціального страхування. Усі ці дані буде опрацьовувати ПФУ.

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Для підтвердження іноземного стажу ПФУ направить спеціальний формуляр за кордон. Це своєрідний запит, у відповіді на який іноземний пенсійний фонд має підтвердити сплату страхових внесків. Відповідь, яку ПФУ отримає з-за кордону, буде офіційним документом, що підтвердить закордонний стаж людини.

В іншій країні перелік документів може бути іншим. Його надасть відповідний пенсійний орган. У разі успіху такого звернення український пенсійний фонд направлятиме свою частину пенсії в доларах або євро на рахунок пенсіонера.

У 2020 році ПФУ надіслав за кордон 154,6 тис дол та 3,159 млн євро. Отримували пенсії або їх частини з ПФУ в інших країнах 4 682 українці. Середній розмір щомісячної пенсії становив 121,56 дол та 57,54 євро.

На що потрібно звертати увагу при призначенні закордонних пенсій?

Для отримання пенсії за кордоном або на підставі іноземного трудового стажу потрібно зібрати пакет документів. До нього входить і довідка з місця роботи за кордоном. Часто іноземні роботодавці відмовляються видавати таку довідку.

Аби розморозити процес, українці звертаються до вітчизняних консульств, однак останні лише розводять руками. Реальних важелів впливу на іноземних роботодавців дипломати не мають і радять звертатися до адвокатів.

Тому довідки з місця роботи, особливо не в Україні, потрібно готувати до звернення за пенсією в ПФУ. Звертатися потрібно задовго до виходу на пенсію, зважаючи на тривале бюрократичне листування між фондами різних країн.

Інший важливий момент – вимоги для виходу на пенсію. У кожній країні вони різні. В Україні пенсійний вік становить 60 років для чоловіків та жінок, а період трудового стажу, що дає право на отримання пенсії, становить 35 років.

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Якщо людина захоче отримувати пенсію за стаж, отриманий у Португалії, то їй доведеться чекати часу настання пенсійного віку в цій країні: 66,5 року.

Аналогічно ця система працює з країнами, з якими Україна уклала договори за територіальним принципом. Якщо українець, отримавши пенсію в 60 років, переїде до Вірменії, то не отримуватиме там пенсії доти, доки не досягне вірменського пенсійного віку (65 років для чоловіків та 63 роки для жінок).

Окрім пенсій за віком, на підставі українського чи іноземного трудового стажу за кордоном чи в Україні можна отримувати й інші соціальні виплати. Зокрема угоди про соціальне забезпечення поширюються на виплати, розмір яких розраховується на підставі показників страхового (трудового) стажу.

Перелік цих виплат у різних країнах різний. Найчастіше договори поширюються на види виплат, які є спільними для України та іншої країни: допомога на поховання, лікарняні, виплати з безробіття, а також виплати на випадок професійних захворювань чи нещасних випадків на виробництві.

Для країн, з якими Україна має угоди за територіальним принципом, ці виплати бере на себе фонд соцстраху країни, де живе особа. Для країн, з якими Україна має договори за пропорційним принципом, ці кошти виплачуються пропорційно, залежно від стажу, отриманого на території тієї чи іншої держави.

Публікація підготовлена за ініціативою членів “Клубу УП”

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