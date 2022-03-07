Інформація для біженців, які приїжджають в центральні регіони Італії

Інформація для біженців, які прямують, або вже прибули в центральні регіони Лаціо, Тоскана, Умбрія, Абруццо, Марке, Сардинія, Молізе.

Реєстрація біженців у консульстві України

Консульський відділ просить заповнити АНКЕТУ (на кожного дорослого чи дитину заповнюється окрема анкета);

Реєстрація в італійських органах

Протягом 8 днів зверніться до місцевих італійських органів – Комісаріату/Головного управління поліції (Questura) з заявою про присутність на території Італії (dichiarazione di presenza);

2. В Комісаріаті (Questura) з’ясуйте порядок оформлення дозволу на проживання в Італії (permesso di soggiorno) для возз’єднання сім’ї/подання запиту на гуманітарний захист/тощо;

3. У відділенні медичної служби (ASL) за місцем проживання/перебування зробіть запит на отримання тимчасової картки медичного обслуговування (codice STP);

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Якщо у вас, або у ваших дітей немає паспорта

У разі відсутності або закінчення терміну дії паспортних документів зверніться до консульського відділу Посольства України в Італійській Республіці (місто Рим).

Якщо ви приїхали в Рим і не маєте місце для проживання

Якщо ви перебуваєте у м. Рим і не маєте житла тоді вам необхідно звернутися за телефоном гарячої лінії 800938873 або надіслати запит на електрону пошту emergenza.ucraina@comune.roma.it

Продовжено строку паспорта

У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон такий строк може бути продовжено максимально до п’яти років (для громадян України старше 16 років) на підставі заяви особи або її законного представника (заява видається в консульській установі). Разом із заявою подається паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Продовжити паспорт можна не раніше, ніж за 3 місяці до закінчення його строку дії.

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Внесення до паспорта даних про дітей

Для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину, її законний представник має подати такі документи:

паспорт для виїзду за кордон;

заяву про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину (буде надано в консульській установі);

свідоцтво про народження (у разі відсутності свідоцтва про народження законний представник може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження);

дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 см;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Внесення даних до паспортів здійснюється безоплатно.

Адреси консульських установ України в Італії знайдете тут

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