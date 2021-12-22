Виплати, які домашній працівник в Італії повинен отримати до Різдвяних свят

У грудні кожен домашній працівник в Італії за законом повинні отримати не лише заробітну плату, але й ряд інших виплат: за свята, тринадцяту зарплату і, в деяких випадках, розрахункові (TFR).

Скільки повинен отримати домашній працівник у грудні, до Різдвяних свят в Італії.

Які дні є вихідними у грудні та січні

Законодавством та колективним договором в Італії зимові свята вихідними є такі дати:

• 8 грудня

• 25 грудня

• 26 грудня

• 1 січня

• 6 січня

• День святого покровителя міста, в якому зайнятий домашній працівник.

У ці дні працівник має незаперечне право на відпочинок, надбавку за свята, або на додаткову оплату праці, якщо він працюватиме у святкові дні або в неділю.

Правила відрізняються для працівників із погодинною та працівників з місячною оплатою.

Якщо домашній працівник зайнятий погодинно

Якщо працівник НЕ ПРАЦЮЄ у святкові дні, він все одно має право на святкову доплату:

Домашні робітники з погодинною оплатою праці, повинні отримати за святкові дні суму, що дорівнює 1/6 тижневої зарплати.

Наприклад, якщо працівник зайнятий на прибиранні будинку 5 годин на день, 4 дні на тиждень, і отримує 8Є за годину, його зарплата складає 160Є на тиждень.

За один святковий день він повинен отримати надбавку 1/6 від тижневої зарплати, навіть якщо не працюватиме.

Надбавку слід розраховувати так: 8 євро × 20 годин на тиждень: 6 = 26,66 євро. Оскільки у грудні є три вихідні, сума доплати за святкові дні складає 80 євро.

Якщо працівник ПРАЦЮЄ у святкові дні:

Якщо працівник працює у святкові дні, він має право на зарплату + додаткову суму, що дорівнює 60% окладу робочого дня.

Домашній працівник із помісячною заробітною платою

Працівник отримує звичайну місячну заробітну плату. Проте, якщо святковий день збігається з неділею, до зарплати додається 1/26 місячного окладу.

Працівник має право відмовитися від цієї оплати і насолодитися додатковим вихідним днем.

Якщо працівник із помісячною оплатою працює у святкові дні, він має право на зарплату + додаткову суму, що дорівнює 60% оплати робочого дня.

Тринадцята зарплата

Увага! Усі домашні працівники у грудні повинні отримати тринадцяту зарплату, що дорівнює розміру місячної зарплати, якщо вони відробили на одному місці 12 місяців.

Якщо працівник відпрацював менш як рік, розрахунок відбувається наступним чином: Розмір місячної зарплати поділити на 12 і помножити на кількість відпрацьованих місяців.

Розрахункові (TFR)

Якщо працівник домовився про це із роботодавцем, він повинен отримати TFR за попередній рік.

Для додаткової інформації та розрахунків ви можете звернутися в Центр податкової допомоги (CAF).

Маріанна Сороневич

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