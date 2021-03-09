Все про італійське громадянство для українців, після одруження із громадянином Італії

У разі одруження із громадяном Італії, іноземець може отримати італійське громадянство.

Ось, хто та як подати документи, та терміни та розгляд набуття заяви.

Хто може подати заяву про набуття громадянства шляхом одруження?

Іноземці мають право подати заяву на отримання громадянства Італії шляхом одруження, якщо відповідають наступним вимогам:

• якщо подружжя спільно проживає в Італії щонайменше 2 роки, безперервно;

• якщо подружжя спільно і постійно проживаєте за кордоном принаймні 3 роки;

У випадку якщо у подружжя народилися діти, ці терміни зменшуються вдвічі:

Достатньо 1 року спільного проживання та проживання в Італії;

або

Досить півтора року, якщо спільного проживання за кордоном.

ПРИМІТКА 1:

Пара повинна перебувати у шлюбі протягом усього терміну розгляду справи про набуття громадянства і аж до моменту його надання.

Якщо пара розлучиться дочасно, іноземець втрачає право на набуття громадянства.

ПРИМІТКА 2:

Іноземець, чоловік / дружина якого набув італійське громадянство після одруження (на основі тривалого проживання в країні), також може подати заяву на громадянство.

У цьому випадку роки проживання будуть обчислюватися із дати набуття громадянства першим членом подружжя.

ПРИМІТКА 3:

Термін «Безперервне проживання» означає, іноземець повинен мати безперервну резиденцію на території Італії. Отже, ви можете на якийсь час виїхати за кордон, проте слід зберігати італійську резиденцію.

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Як подати заяву на італійське громадянство для українців

Заяву слід подавати серез сайт Міністерства внутрішніх справ:

З вересня 2020 року для подачі необхідно мати код цифрової ідентифікації SPID.

Заяву направлять у компетентну префектуру, за місцем проживання заявника.

Після реєстрації на сайті МВС Італії ви можете:

заповнити заявку (ФОРМА А);

ознайомитися із процедурую розгляду заяви;

в “Особистому кабінеті” читати повідомлення від префектури та Міністерства внутрішніх справ. Зокрема – призначення прийому для подачі оригіналів документів, вимоги інтеграції документів, попередження про можливе відхилення, або позитивне рішення по вашій заяві.

Важливо постійно контролювати свою електронну пошту, на яку надсилатимуться повідомлення із порталу МВС.

Вартість подачі заяви

Для подачі заяви про набуття громадянства для українців, слід сплатити внесок у розмірі 250 євро.

Це потрібно зробити через поштове відділення на поточний рахунок № 809020, на ім’я “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.

Окрім того, до заяви потрібно додати гербову марку на суму 16 євро.

У разі відхилення заяви, оплачені вами гроші не повертаються.

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Документи, потрібні для подачі заяви на італійське громадянство для українців

Для подання заявки необхідно додати наступні документи:

Свідоцтво про народження. Цей документ не має терміну дії.

Для жінок, які після заміжжя взяли прізвище свого чоловіка, слід подати додати свідоцтво про шлюб (перекладене та легалізоване), у якому вказано про зміну прізвища, або довідку яка підтверджує зміну прізвища.

У будь-якому випадку, враховуватиметься прізвище, вказане у свідоцтві про народження.

2. Свідоцтво про відсутність судимостей у країні походження та будь-якій третій країні попереднього проживання. Термін дії цього документу 6 місяців з моменту видачі.

Ці два перші документи повинні бути перекладені, легалізовані та апостильовані Посольством Італії в Україні.

Увага. Для документів із чинністю протягом шести місяців, відлік іде з моменту видачі, а НЕ з дати легалізації.

Документи, видані однією із країн ЄС не потребують апостилю (Регламент Європейського парламенту, № 2016/1191)

3. Дійсний дозвіл на проживання, а саме:

• дозвіл на проживання (для громадян країн, що не входять до ЄС)

• посвідчення особи (для громадян ЄС)

• дозвіл на захист (для біженеців)

4. Копія свідоцтва про шлюб, видана італійським муніципалітетом;

5. Квитанція про сплату внеску в розмірі 250 євро;

6. Гербова марка на 16 євро;

Політичні біженці, або особи без громадянства, які не можуть отримати свідоцтва про народження та відсутність судимостей у своїй країни, можуть пред’явити акт із зазначенням своїх особистих даних та даних своїх батьків, а також заміну декларації про наявність судимостей.

Додаткові документи

До заяви про отримання громадянства через шлюб, також можна додаватися такі документи, які можуть бути самозавіреними:

Довідка про склад сім’ї, із зазначенням народжених, або усиновлених дітей;

Дату першого в’їзду в Італію;

Довідка про історію резиденції в Італії, що підтверджує законне проживання (два-три роки, які скоротшуються наполовину за наявності дітей, у тому числі усиновлених).

У довідці вказується дати набуття резиденції в різних муніципалітетах Італії, зміни адреси в межах одного муніципалітету.

Цю довідку можна отримати у анаграфічному центрі муніципалітетів, в яких проживав заявник;

Довідку про дату набуття громадянства іншим членом подружжям, якщо він не був громадянином Італії від народження.

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Скртифікат про знання мови

Претендент на італійське громадянствово повинен володіти італійською мовою на рівні не нижчому за В1.

Дійсними є сертифікати тільки із наступних навчальних закладів, визнаних Міністерством закордонних справ та Міністерством освіти Італії.

Università degli studi di Roma Tre;

Università per stranieri di Perugia – CELI;

Università per stranieri di Siena – CILS;

Società Dante Alighieri – PLIDA.

МВС розробило іспит на знанняіталійської мови на рівні В1, сертифікат якого також можна використати для подачі заяви на італійське громадянство для українців.

Підтверджувати знання італійської мови не потрібно:

• іноземці, які мають диплом про закінчення навчання в державних або приватних навчальних закладах, визнаними Міністерством закордонних справ Італії;

• іноземці, які мають диплом про закінчення навчання в державних або приватних навчальних закладах, визнаних Міністерством освіти Італії (MIUR);

• іноземці, які мають диплом про закінчення навчання в державних або приватних навчальних закладах, визнаними MAECI (Італійські школи за кордоном);

• громадяни, які мають дозвіл на проживання в ЄС для довгострокових резидентів;

• громадяни, які мають “старий” дозвіл ЄС для довгострокових резидентів, виданий після 9 грудня 2010 року;

• громадяни, які підписали угоду про інтеграцію, зазначену у статті 4-біс зведеного Закону про імміграцію;

• громадяни, які при’їхали в Італію по об’єднанні сім’ї;

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato