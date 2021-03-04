Громадянство Італії після одруження. Коли можна подавати заяву?

Громадянство Італії після одруження із громадяном Італії можна отримати за пришвидшеною процедурою.

Для подачі заяви, передусім, потрібно дотриматися термінів прописки після шлюбу.

Терміни подачі на громадянство Італії після одруження

Іноземці мають право подати заявку на отримання громадянства Італії після одруження, у наступні терміни:

• якщо пара спільно і безперервно проживає в Італії щонайменше 2 роки;

• якщо пара спільно і постійно проживає за кордоном принаймні 3 роки;

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Якщо у подружжя є діти

У випадку якщо у подружжя народилися діти, ці терміни зменшуються вдвічі:

Достатньо 1 року спільного проживання в Італії;

або

Досить півтора року, якщо пара проживає за кордоном.

Якщо шлюб розірвано до набуття громадянства

Претендент на італійське громадянство повинен зберегти шлюб.

Пара повинна перебувати у шлюбі протягом усього терміну розгляду справи про набуття громадянства і аж до моменту його надання.

Якщо пара розлучиться дочасно, іноземець втрачає право на набуття громадянства.

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Якщо інший член подружжя набув громадянство Італії

Іноземець, чоловік / дружина якого набув італійське громадянство після одруження (на основі тривалого проживання в країні), також може подати заяву на громадянство.

У цьому випадку роки спільного безперервного проживання будуть обчислюватися із дати набуття громадянства першим членом подружжя.

Що означає термін «Безперервне проживання»

Термін «Безперервне проживання» означає, іноземець повинен мати безперервну резиденцію на території Італії. Отже, ви можете на якийсь час виїхати за кордон, проте слід зберігати італійську резиденцію.

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