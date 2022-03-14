Біженці з України в Італії мають ряд прав і обов’язків. Ось чим можуть скористатися українці , які рятуються від війни в Італії.

Після приїзду в Італію

Після приїзду в Італію біженці з України протягом 48 годин повинні зробититест на коронавірус.

Ця послуга надається безплатно в одному з пунктів прийому біженців, або у міських аптеках (вартість 15Є).

Якщо результат тесту негативний, приїжджі повинні перебувати на карантині протягом 5 днів, обов’язково носити маски FFP2, за винятком категорій, звільнених італійським законодавством.

Якщо результат тесту позитивний, приїжджі повинні ізолюватися у спеціально відведеному місці та зв’язатися за номером 800.118.800: медичний працівник перевірить стан пацієнта та дасть відповідні інструкції.

Усім особам віком від 5 років, які не вакциновані або не мають документів, що підтверджують вакцинацію, буде запропоновано вакцинацію проти SARS-CoV-2 згідно з діючими в Італії рекомендацiями.

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Українським біженцям, що рятуються від війни, Італія надає наступну допомогу:

статус тимчасовий захист без проведення розслідування. Захист діє протягом одного року з можливістю продовження на наступні 6+6 місяців. Тобто біженці матимуть право проживати в Італії 1,5 року.

право на проживання в країні,

медичне обслуговування,

право на безплатний проїзд у міському транспорті,

житло,

роботу,

освіту для дітей і молоді.

Увага. На даний час Італія не передбачає виплату грошової допомоги біженцям. Отримати одяг, їжу, предмети першої необхідності можна отримати в гуманітарних організаціях.

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Медичне забезпечення

Для отримання безплатного медичного обслуговування ви повинні виробити коду STP/ENI (посвідчення іноземця, що тимчасово перебуває в країні). Це посвідчення дає доступ до невідкладної, амбулаторної та медичної допомоги при захворюваннях та травмах. Також із ним, в державних та акредитованих приватних медичних установах, ви зможете отримати рецепти на ліки.

Виробити посвідчення STP/ENI ви можете в пунктах прийому біженців з України у вашому місті, або в поліклініці ASL.

Біженці з України в Італії: Житло

Для отримання житла, слід звернутися в благодійні організації та адміністрацію регіону вашого перебування.

Очікуючи розміщення в структурах, наданих муніципалітетами, ви можете подати заяву про тимчасове розміщення до служби Цивільного захисту (Protezione civile) вашого регіону.

Якщо ви живете в одній зі структур, наданих регіоном чи муніципалітетом, вас забезпечать предметами першої необхідності (одяг, підгузки, засоби особистої гігієни для дорослих та дітей тощо).

Якщо ви живете в приватному житлі, необхідно звернутися в муніципалітет, або службу допомоги біженцям.

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Право на безкоштовний проїзд у міському транспорті

Адміністрація регіону забезпечує біженців абонементом на міський транспорт.

Для безкоштовного проїзду на всіх видах громадського транспорту (автобус, метро, приміські поїзди) необхідно пред’явити індивідуальну регіональну карту STP/ENI або інші проїзні документи, видані операторами центрів прийому біженців.

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Навчання в Італії біженців з України

У кожному регіоні діють безкоштовні курси по вивченню італійської мови для іноземців. Також такі курси проводяться благодійними гуманітарними організаціями та при церковних парафіях.

Захист дітей і молоді

Усі діти шкільного віку які прибувають в Італію ЗОБОВ’ЯЗАНІ ходити в школу. Запис у школу слід провести через операторів центрів прихистку біженців, або звернутися у найближчу школу і слідувати інструкціям адміністрації.

За потреби, вони отримують необхідні щеплення.

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Робота для біженців в Італії

За попередніми даними, біженці в Італії матимуть право на офіційне працевлаштування після двох місяців проживання в країні. Пошуком місця праці повинні займатися самі біженці.

Увага, зараз очікується вихід спеціальної постанови, яка регулюватиме усі аспекти життя біженців з України. Слідкуйте за публікаціями.

Маріанна Сороневич

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