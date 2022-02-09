Зарплата домашніх працівників в Італії змінилася із 1 січня 2022 року.
Заробітна плата залежить від рівня кваліфікації, вказаного у вашому робочому контракті. Тому, важливо щоб у контракті було правильно вказано рівень, що відповідає робочим обов’язкам.
Про це повідомляє Українська газета в Італії.
РІВНІ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ
Рівень залежить від спеціалізації та обов’язків працівника.
Рівень А: прибиральниці, пральні, помічники кухаря, няні, садівники, загальні робітники;
Рівень А супер: присутність у домі самодостатніх людей;
Рівень B: різнороб, сторож, садівник, кваліфікований робітник в домі;
Рівень B супер: доглядальниця, яка надає допомогу самодостатнім людям, няні;
Рівень C: персонал кухні та харчування у домі, за винятком професійних кухарів;
Рівень C супер: опікун, який асистує несамодостатнім людям;
Рівень D: професійний кухар, професійний садівник, відповідальний за управління сімейним майном;
Рівень Super D: професійні сертифіковані опікуни, домоправителі, професійні няні і вихователі.
ЗАРПЛАТА ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ В ІТАЛІЇ У 2022 РОЦІ
Мінімальна зарплата домашніх працівників у 2022 році не повинна бути нижчою за такі:
Рівень А: 664.09 євро на місяць, 4,83 на годину;
Рівень А Супер: 784,85 євро на місяць, 5,59 на годину;
Рівень B: 845,22 євро на місяць, 6,03 на годину;
Рівень B Супер: 905,59 євро на місяць, 6,40 на годину;
Рівень C: 965,98 євро на місяць, 6,78 на годину;
Рівень C Супер: 1026.34 євро на місяць, 7,13 на годину;
Рівень D: 1 207.45 євро на місяць, 8,22 на годину; компенсація за проживання і харчування 178,55Є.
Рівень D Супер: 1267.62 євро на місяць, 8,57 на годину; компенсація за проживання і харчування 178,55Є.
ПРИСУТНІСТЬ У НІЧНИЙ ЧАС
Із повносправними людьми: 1 041, 42
З неповносправними людьми: категорія С Супер – 1 180,26, категорія D Супер 1458,03.
КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПРОЖИВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ
Компенсація на харчування і проживання сплачується у розмірі:
• 2,03 євро на добу за сніданок та обід,
• 2,03 євро на добу за вечерю,
• 1,75 євро за проживання на добу.
• 5,81євро – загальна сума компенсації за проживання і харчування на день.
Інфо італійською мовою читайте тут:
Маріанна Сороневич
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