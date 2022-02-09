Зарплата домашніх працівників в Італії змінилася із 1 січня 2022 року.

Заробітна плата залежить від рівня кваліфікації, вказаного у вашому робочому контракті. Тому, важливо щоб у контракті було правильно вказано рівень, що відповідає робочим обов’язкам.

Про це повідомляє Українська газета в Італії.

РІВНІ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ

Рівень залежить від спеціалізації та обов’язків працівника.

Рівень А: прибиральниці, пральні, помічники кухаря, няні, садівники, загальні робітники;

Рівень А супер: присутність у домі самодостатніх людей;

Рівень B: різнороб, сторож, садівник, кваліфікований робітник в домі;

Рівень B супер: доглядальниця, яка надає допомогу самодостатнім людям, няні;

Рівень C: персонал кухні та харчування у домі, за винятком професійних кухарів;

Рівень C супер: опікун, який асистує несамодостатнім людям;

Рівень D: професійний кухар, професійний садівник, відповідальний за управління сімейним майном;

Рівень Super D: професійні сертифіковані опікуни, домоправителі, професійні няні і вихователі.

ЗАРПЛАТА ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ В ІТАЛІЇ У 2022 РОЦІ

Мінімальна зарплата домашніх працівників у 2022 році не повинна бути нижчою за такі:

Рівень А: 664.09 євро на місяць, 4,83 на годину;

Рівень А Супер: 784,85 євро на місяць, 5,59 на годину;

Рівень B: 845,22 євро на місяць, 6,03 на годину;

Рівень B Супер: 905,59 євро на місяць, 6,40 на годину;

Рівень C: 965,98 євро на місяць, 6,78 на годину;

Рівень C Супер: 1026.34 євро на місяць, 7,13 на годину;

Рівень D: 1 207.45 євро на місяць, 8,22 на годину; компенсація за проживання і харчування 178,55Є.

Рівень D Супер: 1267.62 євро на місяць, 8,57 на годину; компенсація за проживання і харчування 178,55Є.

ПРИСУТНІСТЬ У НІЧНИЙ ЧАС

Із повносправними людьми: 1 041, 42

З неповносправними людьми: категорія С Супер – 1 180,26, категорія D Супер 1458,03.

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПРОЖИВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ

Компенсація на харчування і проживання сплачується у розмірі:

• 2,03 євро на добу за сніданок та обід,

• 2,03 євро на добу за вечерю,

• 1,75 євро за проживання на добу.

• 5,81євро – загальна сума компенсації за проживання і харчування на день.

Інфо італійською мовою читайте тут:

Маріанна Сороневич

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