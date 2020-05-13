За легалізацію в Італії треба буде заплатити 400€

Італійський завершив обговорення законопроекту про легалізацію у якому визначено реквізити бенефіціарів, умови та інструкції для подачі заяви.

Найбільшими противниками цього заходу була партія «Рух 5 зірок», а за легалізацію виступали партії “Pd” і “Italia viva”. Посередником у дебатах був прем’єр-міністр Джузеппе Конте.

Кінцеве рішення сторін міститься в указі «Decreto Rilancio”, яким італійський уряд має на меті допомогти країні вийти із кризи, спричиненої епідемією коронавірусу.

Міністр Roberto Gualtieri у ефірі теленовин Tg5 повідомив: “Легалізація домашніх робітників, доглядальниць та працівників сільськогосподарського господарства відбудеться. Це допоможе компенсувати дефіцит робочої сили, а також також допоможе вивести на світло нелегальну роботу”.

У ці дні сторони працюють над текстом закону про легалізацію, у різних політичних сил є багато розбіжностей як її провести.

Легалізація пропонує

– Легалізувати домашніх працівниць та доглядальниць, а також працівників сільського господарства.

– Видати шестимісячний дозвіл на проживання, для іноземців, які вже працюють на сільськогосподарських роботах. Пізніше термін документа можна продовжити.

– Роботодавці зможуть подати заяву на легалізацію своїх працівників, сплативши одноразовий внесок близько 400 євро та виплати за віртість вироблення документу .

– Нелегальні іммігранти, термін дії дозволу на проживання яких закінчився до 31 жовтня, зможуть подати заявку на поновлення документа. Їм видадуть пермессо на 6 місяців для пошуку роботи. Подача такої заяви коштуватиме на 160 євро.

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