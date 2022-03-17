Надаємо інформацію, корисну біженцям з України в Італії.

МВС Італії запрошує українських громадян, які прибувають на територію країни, рятуючись від війни, якнайшвидше повідомити про свою присутність для того, щоб отримати всі необхідні документи і, отже, доступ до італійської системи охорони здоров’я та прийому та розміщення вимушено переміщених іноземних громадян.

Куди звертатися біженцям з України в Італії

Нижче ви знайдете відповіді на найпоширеніші питання.

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Куди звертатися, якщо вам та вашій сім’ї терміново потрібне житло в Італії?

Якщо у вас немає житла/родичів/знайомих, які можуть прийняти вас у себе вдома, ви можете звернутися до префектури/квестури (поліцейської ділянки) того міста, в якому ви знаходитесь, повідомивши про свою ситуацію та необхідність термінового розміщення в одній із приймальних структур країни.

Як легалізувати своє місцезнаходження на території Італії

Громадяни України, які мають біометричний паспорт, звільняються від необхідності отримання в’їзної візи та можуть перебувати на території Італії не більше 90 днів з моменту в’їзду до Шенгенської зони.

Якщо ви прибули з будь-якої країни Шенгенської зони та прикордонники цієї країни вже поставили штамп про в’їзд у ваш паспорт, то 90 днів рахуються від цієї дати;

Якщо у вашому паспорті немає штампу, ви повинні звернутися до відділення поліції – імміграційної служби міста (квестура), де ви знаходитесь, та задекларувати свою присутність.

Шо робити біженцям, які прибули до Італії, щоб легалізувати своє перебування на італійській території на термін понад 90 днів:

Якщо ви вирішили залишитися в Італії на термін більше 90 днів, ви повинні звернутися до квестури, щоб отримати всю необхідну інформацію щодо різних можливостей легалізації власного перебування на території Італії.

Надзвичайне становище в Україні: тимчасовий дозвіл на проживання в Італії

З 11-го березня 2022 року Імміграційна служба Італії може приймати заявки на отримання посвідки на проживання для тимчасового захисту.

Видача документа відкладається доти, доки в Офіційному віснику не буде опубліковано указ президента Кабінету Міністрів.

Якщо у вас є біометричний паспорт і ви потрапили до Італії через кордони стран Шенгенської зони, протягом 8 днів з моменту приїзду вам необхідно заповнити декларацію про присутність в Італії (dichiarazione di presenza)

Бажано замовити співбесіду в квестурі заздалегідь за електронною адресою urpimmigrazione.mi@polizidistato.it, додаючи копію паспорта та заповнену декларацію про присутність (якщо в паспорті немає штампів, проставлених італійською прикордонною службою при перетині кордону).

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ВНЖ для тимчасового захисту оформляється безкоштовно!

Важливо! При собі ви повинні мати паспорт або документ, що засвідчує особу. Якщо у вас немає документів, вам може їх видати Консульство України в Римі після ідентифікації вашої особи.

Медичні зобов’язання для осіб, які прибувають з України, відповідно до правил боротьби з Ковідом-19, що діють в Італії

Проживаючи в країні, ви повинні дотримуватися таких правил:

До 31 березня 2022 року протягом 48 годин після в’їзду в країну необхідно пройти молекулярний або антигенний тест на SARS-CoV-2. Далі протягом 5 днів ви зобов’язані дотримуватися режиму самоконтролю з носінням маски FFP2;

До 31 березня 2022 року протягом 5 днів після складання тесту, якщо результат негативний, ви можете користуватися громадським транспортом виключно для того, щоб дістатися медичних закладів та/або установ з надання допомоги, вашого будинку або місця розміщення, але ви повинні мати при собі доказ того, що ви пройшли молекулярний тест (у срок – 72 годин, що передують поїздці) або антигенний тест (48 годин до поїздки).

У пункті в’їзду на територію Італії або в будь-якому випадку протягом 5 днів після в’їзду буде гарантовано наступне:

введення вакцин проти Ковід-19, дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту;

вакцинація проти кору, паротиту та краснухи та скринінговий тест на туберкульоз, а також, залежно від оцінки органів охорони здоров’я, інші щеплення.

Поки вам не буде видано так званий “розширений” зелений сертифікат (отриманий після повної вакцинації/одужання від коронавірусу), ви маєте право перебувати в центрах прийому або в приватних будинках.

Для отримання інформації про дійсність української медичної документації або інформації про систему охорони здоров’я можна телефонувати на гарячу лінію комунальних служб 1500 або за безкоштовним номером регіону, в якому ви перебуваєте. Ви також можете особисто звернутися до найближчого територіального відділення служби охорони здоров’я (ASL).

Важлива інформація!

•У разі будь-яких питань щодо перебування в Італії ви завжди можете звернутися до відділення поліції/найближчого комісаріату;

• У разі потреби/критичних проблем зі здоров’ям ви завжди можете звернутися до найближчої лікарні.

Основні контакти, телефони, адреси

Рим

Questura Roma Ufficio immigrazione

Via Teofilo Patini, 00155 Roma RM

Телефон 06 4686 3911

Консульство України у Римі

Via Monte Pramaggiore, 13, 00141 Roma RM

Телефон 06 8200 3641

Мілан

Questura di Milano – Ufficio Immigrazione

Via Montebello, 26, 20121 Milano MI

Телефон 02 6226 5821

Електронна пошта milanoconsolato1@gmail.com

Генеральне консульство України у Мілані

Via Ludovico di Breme, 11, 20156 Milano MI

Телефон 02 801333

Неаполь

Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione

Via Galileo Ferraris, 131, 80142 Napoli NA

Телефон 081 606 4111

Турін

Questura di Torino – Sportello dell’Ufficio Immigrazione

Corso Verona, 4, 10152 Torino TO

Флоренція

Questura di Firenze – Polizia Amministrativa, Sociale e Immigrazione

Via della Fortezza, 17, 50129 Firenze FI

Телефон 055 49771

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