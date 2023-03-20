Щоб отримати італійське громадянство чи довготривалий дозвіл на проживання в Італії, вам потрібно підтвердити свій рівень італійської мови

Підтвердити рівень італійської слід якщо ви хочете подати заявку на:

Довгостроковий дозвіл на проживання ЄС (карту на проживання) (рівень A2)

Громадянство Італії у зв’язку з шлюбом або проживанням (рівень B1)

Підтвердження італійської мови для довгострокового дозволу на перебування в ЄС

Щоб отримати дозвіл на довгострокове перебування в ЄС (італійською «permesso UE per soggiornanti di lungo periodo», більш відомий як ex carta di soggiorno), ви повинні підтвердити, що у вас рівень знання італійської мовиA2 .

Ви можете підтвердити свій рівень італійської мови A2 одним із таких способів:

Іспит з італійської мови, який потрібно замовити онлайн до місцевої Префетури через цю платформу тут , використовуючи свій SPID – ви повинні скласти іспит, і Префеттура повідомить результати Квестурі

Сертифікат мови не нижче рівня A2 від акредитованих установ (див. нижче)

Мовний сертифікат від CPIA про те, що ви досягли принаймні рівня A2 після курсу

Диплом середньої школи («terza media» італійською) або середньої школи в Італії, у тому числі отриманий у CPIA.

Вам не потрібно підтверджувати свою італійську мову, якщо:

Ви маєте міжнародний захист

Ви отримуєте університетський ступінь італійської мови або докторську ступінь в Італії

Вам менше 14 років

У вас є сертифіковані порушення вивчення мови

Дізнайтеся більше про: PERMESSO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Підтвердження італійської мови для отримання громадянства

Щоб отримати італійське громадянство на підставі шлюбу або проживання, ви повинні підтвердити знання італійської мови на рівні В1 .

Ви повинні підтвердити свій рівень B1 італійської мови через:

Сертифікат володіння мовою принаймні рівня B1, отриманий в акредитованому закладі (див. нижче)

Мовний сертифікат від CPIA про те, що ви досягли принаймні рівня B1

Італійська освітня кваліфікація («titolo di studio» італійською), визнана Міністерством освіти або закордонних справ Італії будь-якого рівня (диплом початкової, середньої, середньої школи чи університету), включно з отриманим у центрі CPIA.

Вам не потрібно підтверджувати свою італійську мову, якщо:

Ви маєте довгостроковий дозвіл ЄС

У вас є сертифіковані порушення вивчення мови

Дізнайтеся більше про: ІТАЛІЙСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО

Офіційні сертифікати з італійської мови

Іспити базуються на чотирьох різних компетенціях: аудіювання, читання, письмо та мовлення. Перш ніж записатися на курс або скласти іспит, ви також можете ознайомитися з мовною довідковою системою Europass, щоб зрозуміти, що передбачає кожен рівень володіння мовою. А1 відповідає базовому рівню, тоді як С2 можна порівняти зі знанням рідної мови.

Відповідно до вашого рівня ви можете скласти іспит в офіційному акредитованому центрі. Якщо ви бажаєте дізнатися конкретні витрати, порядок подання заявки та дати іспитів, вам потрібно буде зв’язатися з центром , який знаходиться ближче до вашого місця проживання. Є кілька екзаменаційних сесій протягом року, коли ви подаєте заявку на іспит, ви також можете вибрати, коли його здавати.

Наступні типи платних іспитів корисні для отримання permesso di lungo periodo або італійського громадянства:

CELI: сертифікатами CELI керує Університет для іноземців Перуджі, який має спеціальну версію для іммігрантів «CELI Immigrati». Тут можна знайти список центрів, де можна пройти тест CELI.

CILS : сертифікати CILS видаються Сієнським університетом для іноземців. Він пропонує спеціальний сертифікат, дійсний для заявки на громадянство «CILS B1 Cittadinanza», який відрізняється за структурою від інших тестів. Тут ви можете знайти список центрів, де можна скласти тест CILS.

PLIDA: сертифікатами PLIDA керує Асоціація Данте Аліг’єрі. Тут ви можете знайти різні центри, де можна пройти тест PLIDA.

CERT: сертифікатами CERT керує Університет Рома Тре в Римі. Тут ви можете знайти інформацію про те, як зареєструватися, дати та місце проведення іспиту CERT.

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