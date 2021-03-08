Насилля над жінкою. Що робити, якщо кохання перетворилося на жахіття

Розповідь є цінною українкам в Італії та Україні, що потрерпають від насилля над жінкою. Жінки потребують допомоги, та не знають де її знайти

Ця розповідь є цінною українкам в Італії та Україні, що потрерпають від насилля над жінкою. Авторка ділиться власним досвідом, проте хоче залишитися невідомою, щоб зберегти своє особисте життя.

Поширте її у себе на сторінці. Можливо у вашому середовищі є жінки у скуртному становищі, які потребують допомоги, але не знають де її знайти.

Назву себе Вірою. Я в дитинстві мріяла, зустріти прекрасного принца і бути щасливою все своє довге життя. Але, на жаль, мрія розбилася вщерть.

Кохання на все життя

Почну свою розповідь з того, що у 18 років я познайомилася з крутим хлопцем. Я закохалась, посварилася із мамою і втекла із дому. Я була готова з ним поїхати на край світу. Я була щаслива, а мої подруги мені заздрили.

Ми виїхали в інше місто, я розірвав родинні зв’язки і посвятила себе своєму коханому. Він працював, а я робила все можливе, щоб, повертаючись додому, на нього чекав затишок.

…він почав мінятися

Якось він прийшов додому в поганому настрої і почав на мене кричати. Я подумала що у нього проблеми на роботі і намагалася забути цей неприємний момент.

Іншим разом, до нас в гості прийшли його друзі ми говорили, жартували, але, в якийсь момент я відчула на собі його строгий погляд. Після того як друзі поїхали, почався скандал він звинувачував що я спокушаю його друга і вдарив мене.

Він почав повертатися п’яним і постійно шукав причини для скандала. Якщо я питала де він був, він міг мене вдарити.

Мне було соромно комусь про це розповісти. Перед людьми я намагалася не подавати знаку, сподівалася, що все зміниться і він знову стане таким, яким я його знала раніше.

Він і справді змінився після того як я завагітніла, але не на довго. У нас народилася дівчинка. Я звиклася до того, що він може прийти п’яним, кричати, принижувати іноді навіть бити.

Одного разу він знову прийшов пізно і я запитала де він був, після чого бив мене ногами в живіт, в голову, де попало. Я пролежала всю ніч на підлозі не відчуваючи болю. Я відчувала якусь страшну порожнечу … навіть не знаю як її описати…

Моя сіре життя продовжувалося, моя маленька росла, але очі в неї були сумні, не такі як у інших діток.

Я хотіла втекти від нього, але він сховав документи і погрозив вбити, якщо втечу.

Одного разу він побив мене так, що я втратила свідомість. Він викликав швидку і сказав, що я впала зі сходів. У лікарні я подружилася з однією медсестрою і розповіла, що відбувається в моїй сім’ї. Вона переконала дати номер моєї мами.

На наступний ранок, відкривши очі я побачила перед собою маму. Сльози хлинули рікою. Я згадала як втекла, як злилася, що мама мене весь цей час не шукала, як злилася, що вона не бачила свою внучку…

Втеча в Італію

Не розповідатиму як мені вдалося втекти, як він мені погрожував, як мені допомогли втекти в Італію.

Ви думаєте, я забула про це? На жаль, не забула. Я ходжу до психолога намагаюся забути, але ночами мені досі сняться ці кошмари.

Єдине, що мене радує це те, що моя маленька донечка почала посміхатися.

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ЩО ТАКЕ НАСИЛЛЯ НАД ЖІНКОЮ

Існує багато форм насильства і наруги над жінками як:

• фізичне

• сексуальне

• економічне

• емоційне

• психологічне

Тобто, чоловік чинить насильство, коли б’є вас, або ваших дітей, погрожує побиттям, ображає, не піклується про те, як ви себе почуваєте, залякує вас, забороняє бачитися із родиною, друзями, погрожує забрати дитину, не дозволяє вийти з дому, не дозволяє працювати, вчиться, диктує як одягатися, примушує займатися сексом, каже що ви ні нащо не здатні, що ви ні кому не потрібні і тд ….

Нещодавно на міжнародному рівні «столкинг» визнано окремим злочином. Воно полягає у переслідуванні, від якого жертва відчуває постійну напругу і небезпеку.

Переслідувач стежить за жертвою, чекає біля будинку, намагається спровокувати звільнення із роботи, постійно дзвонить, пошкоджує автомобіль, або залишає погрозливі написи в місцях, які відвідує жертва, погрожує позбавити життя.

Насилля над жінками в Україні

В Україні від домашнього насилля щороку потерпають приблизно 2 мільйони жінок. З кожним роком цифра збільшується. З веденням карантину кількість фактів домашнього насильства збільшилася вдвічі.

В Україні за насилля над жінками введено кримінальну відповідальність,

Що робити, якщо ви є жертвою насилля в Україні

Жінці, яка зіткнулася з домашнім насильством не варто сподіватися, що чоловік виправиться. Не соромитися звернутися за допомогою до сім’ї, друзів, чи в соціальну службу.

Щоб не стати жертвою домашнього насилля зберігати власну самостійність, не закриватися в собі, не обривати зв’язку зі близькими.

Якщо ви не хочете ділитися із близькими, звертайтеся за номерами:

102 – Національна поліція (в екстреній ситуації)

0-800-500-005 – Національна гаряча лінія із запобігання домашнього насильства

0-800-500-225, 116-111 (з мобільного) – Національна дитяча гаряча лінія

15-47 – Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. https://ukc.gov.ua/v-ukrayini-za-telefonnym-nomerom-1547/

0-800-500-335 – Мобільні бригади психологічної допомоги

0-800-213-103 – Гаряча лінія Єдиного центру безоплатної правової допомоги

116-123 (з мобільного) – Громадська організація “Ла Страда-Україна”

Крім того, звертатися можна в чат-бот # ДійПротиНасильства (@police_helpbot), який Міністерство внутрішніх справ запустив у месенджері і Telegram

Чат-бот # ДійПротиНасильства може:

Допомогти викликати служби допомоги (поліцію і швидку);

Переключити на фахівців безоплатної правової допомоги, які в свою нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі;

Надати контакти інших служб допомоги;

Роз’яснити, що таке домашнє насильство і як протидіяти цьому явищу.

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Що робити, якщо ви є жертвою насилля в Україні

Якщо ви зіткнулася з домашнім насильством в Італії, ви можете звернутися на номер державного багатомовного телефонного центру допомоги жінкам за номером +1522 (крім інших іноземних, оператори нададуть вам підтримку російською мовою).

Адреси та контактні комери центрів Міністерства рівних прав Італії у вашому регіоні ви знайдете тут Centri Antiviolenza e le Case Rifugio

Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію і ви боїтеся за своє життя або здоров’я, зателефонуйте в поліцію за номером 112 або 113.

Якщо ви потребуєте підтримки, захисту, чи практичної поради, звертайтеся в Центри проти насильства. Там вам безкоштовно запропонують всю необхідну допомогу – юридичну, психологічну, в тому числі – житло для вас і ваших дітей.

Адреси та контактні комери центрів у вашому регіоні ви знайдете тут I CENTRI ANTIVIOLENZA.

Ідіть особисто в центр проти насильства або хоча б зателефонуйте в центр допомоги.

Тисячі жінок, таким чином, змогли покинути дім агресора, уникнули майбутнього насильства, заявили про злочин, та відновити свої законні права.

БЕЗКОШТОВНИЙ АДВОКАТ В ІТАЛІЇ

Незаможним громадянам і іноземцям гарантується повний захист у цивільному, кримінальному чи адміністративному суді. Якщо річний прибуток не перевищує суму 10.628,16 євро (сума щорічно дещо змінюється) мають право отримати юридичну допомогу за рахунок держави.

Ви матимете адвоката не несучи жодних витрат, його послуги та інші витрати, які знадобляться під час ведення справи (експертизи, переклади тощо) повністю оплачуються державою.Інформацію, консультацію і допомогу по подачі запиту на ведення справи за державний рахунок можна отримати в канцелярії найближчого суду за місцем проживання.

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