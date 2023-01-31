Іммгранційний закон Італії дозволяє обміняти дозвіл на проживання для навчання на пермессо з інших мотивів. Подаємо деякі випадки.

Обмін дозволу на проживання для навчання на дозвіл на проживання для роботи

(для студентів, що закінчили навчальні заклади за межами Італії)

Іноземні громадяни, які володіють чинним дозволом на проживання для навчання чи професійної підготовки можуть подати запит про його обмін на дозвіл на підлеглу чи автономну роботу, проте лише в рамках річних квот, визначених декретом «флуссі».

Подача такого запиту можлива лише у випадку, якщо це передбачає «флуссі», тобто визначено спеціальні квоти для обміну дозволів на проживання для навчання на дозволи для роботи, а також день, починаючи з якого можлива відсилка запиту.

Заяву потрібно подати Інтернетом на сайті Міністерства закордонних справ, заповнивши такі бланки:

· Va: обмін на дозвіл для підлеглої роботи;

· Z: обмін на дозвіл для автономної роботи.

Якщо запит потрапить у квоти, то іноземця-прохача запросять до Відділу імміграції для підписання контракту на роботу (бланк Q повинен бути заповнений в усіх розділах та підписаний роботодавцем) із робочим графіком, не меншим за 20 годин на тиждень.

Читайте також: Усе про дозвіл на проживання в Італії для переселенців з України

Обмін дозволу на проживання для навчання на дозвіл на проживання для роботи

(для студентів, що закінчили італійські навчальні заклади)

Студенти, які закінчили італійські навчальні заклади та отримали дипломи середнього та вищого рівня, можуть обміняти їх дозвіл на проживання для навчання на пермессо для роботи, незалежно від виходу декрету «флуссі», а, отже, наявних квот.

Запит на обмін можна подавати будь-коли, дотримуючись процедури, визначеної Міністерством внутрішніх справ. Відсилка відбувається Інтернетом після заповнення таких бланків:

· V2: обмін на дозвіл для підлеглої роботи;

· Z2: обмін на дозвіл для автономної роботи.

Увага! Студенти однорічних курсів (наприклад, курсів з вивчення італійської мови, навіть якщо вони відбуваються при університеті) не можуть обміняти свої дозволи на навчання на дозвіл на роботу поза квотами.

Дозвіл на проживання зі сімейних мотивів після досягненням дитини повноліття

Неповнолітні, внесені у дозвіл або карту на проживання своїх батьків, після досягнення вісімнадцятирічного віку, мають право на отримання карти на проживання. Дозвіл можна отримати із мотивів навчання, роботи чи лікування, незалежно від квот декрету «флуссі».

Запит слід подати Інтернетом, заповнивши відповідні бланки, згідно з новою процедурою:

· V2: обмін на дозвіл для підлеглої роботи;

· Z2; обмін на дозвіл для автономної роботи.

Якщо молоді іноземці, які легально проживають на території країни із дозволом зі сімейних мотивів, ще не визначилися із своїм майбутнім (тобто не вступили до навчального закладу або не почали працювати) мають право продовжити старий дозвіл на проживання.

Міністерство внутрішніх справ дозволило іноземцям, що досягли 18-річного віку, продовжити свої пермессо на термін, що дорівнює терміну тривалості перемессо батьків, за умови, що прибуток батьків та умови місця проживання відповідають вимогам, визначеним для об’єднання сім’ї. Запит слід посилати разом із відповідним пакетом бланків через поштові відділення.

Адвокат Тереза ОЛІВАДЕССЕ

переклад Маріанни Сороневич

Щоб вчасно дізнатися інформацію, корисну для проживання в Італії, слідкуйте за нами у соціальних мережах, приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia