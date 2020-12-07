Об’єднання сім’ї. Як запросити родичів на проживання в Італію

Якщо у вас є дозвіл на проживання в Італії, тривалістю щонайменше один рік, ви можете запросити на проживання в країну дітей, чоловіка/дружину, та батьків.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії“.

Італійський закон визнає право членів родини жити разом.

Тому, за наявності певних реквізитів, сім’ї які живуть у різних країнах можуть об’єднуватися. А а саме: в Італію можуть приїхати чоловік дружина діти та батьки.

Реквізити для об’єднання сім’ї

Щоб запросити родичів для проживання Італію, потрібно володіти наступними реквізитами:

Легально проживати на території Італії;

Мати дозвіл на проживання із наступних мотивів: для політичного, або субсидіарного захисту; роботи; довгостроковий дозвіл на проживання ЄС, навчання; релігійних мотивів; сімейних мотивів;

Дозвіл на проживання в країні повинен мати тривалість щонайменше один рік;

Мінімальний прибуток повинен сягати 8 966.68€/рік, для одного родича, чи 11.955,58€/рік для запрошення двох родичів.

Наявність житла, із сертифікатом відповідності санітарно-гігієнічним нормам;

Документи що демонструють родинні зв’язки (наприклад свідоцтво про шлюб свідоцтво про народження, тощо).

З якими родичами можна об’єднатися

Запросити в Італію для спільного проживання можна таких родичів:

• чоловіка/дружину;

• неповнолітньою дитину;

• повнолітню дитину, якщо вона має потребу в особливому догляді;

• батьків, старших за 65-років, які перебувають на утриманні.

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Документи потрібні для подачі заяви на возз’єднання сім’ї:



• Документ що засвідчує особу родича;

• Копію дозволу на проживання;

• Сертифікат, що засвідчує родинні стосунки, перекладений, легалізований, апостильований в консульстві Італії в Україні.• Сертифікат, виданий комуною, якщо шлюб чи народження відбулося в Італії;

• Сертифікат про склад сім’ї та резиденцію;

• Сертифікат про відповідність житла санітарно-гігієнічними стандартам;

• Авто декларація, якщо родич перебуває на утриманні;

• Документація що демонструє рівень прибутку;

• У випадку неповнолітніх дітей – нотаріально завірений дозвіл на виїзд із країни іншого із батьків;

• У випадку повнолітніх дітей – довідка про інвалідність;

• У випадку батьків, старших за 65 років, – документи які це свідчать відсутність інших дітей у країні походження, та документи, які підтверджують, що батьки перебувають на вашому утриманні. Ці документи повинні бути перекладені, апостильовані, легалізовані у консульстві Італії в Україні.

• Для батьків, старших 65 років, медична страховка, або запис у Національну службу охорони здоров’я.

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Крім того, в усіх випадках слід додати:

• Гербову марка за 16 євро;

• Дійсний закордонний паспорт;

• Копію дозволу на проживання;

• Копію фіскального коду;

• Сертифікат про резиденцію, або декларацію про гостинність чи передачу житла (ospitalità/cessione di fabbricato);

• Оплатити на поштовій квитанції 30.46€, за видачу електронного дозволу на проживання.

• Оплатити на поштовій квитанції 40 євро, за видачу дозволу на проживання тривалістю менше, або на дорівнює 1 рік.

• Оплатити на поштовій квитанції 50 євро за дозвіл на проживання тривалістю 1- 2 роки.

Як подати заяву на об’єднання сім’ї

Заяву на об’єднання сім’ї слід подати на спеціальних бланках із Італійської пошти у якій є відділення «Дружнє віконечко». Бланки на пошті видають безкоштовно.

Запит повинна відсилати зацікавлена особа, бо працівник пошти ідинтифікуватиме її під час прийому документів.

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Прийом у Квестурі

На пошті вам призначать дату прийому у Квестуру.

На прийомі слід мати з собою наступні документи:

• Оригінали документів, копії яких ви відіслали під час подачі заяви;

• Квитанцію про відсилку заяви;

• Квитанцію про призначення дату прийому у Квестуру;

• Чотири фотографії для документів;

• Дійсний дозвіл на проживання і паспорт.

Federica Merlo, avvocato

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