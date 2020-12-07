Об’єднання сім’ї. Як запросити родичів на проживання в Італію

Якщо у вас є дозвіл на проживання в Італії, тривалістю щонайменше один рік, ви можете запросити на проживання в країну дітей, чоловіка/дружину, та батьків.
Про це повідомляє “Українська газета в Італії“.
Італійський закон визнає право членів родини жити разом.
Тому, за наявності певних реквізитів, сім’ї які живуть у різних країнах можуть об’єднуватися. А а саме: в Італію можуть приїхати чоловік дружина діти та батьки.
Реквізити для об’єднання сім’ї
Щоб запросити родичів для проживання Італію, потрібно володіти наступними реквізитами:
- Легально проживати на території Італії;
- Мати дозвіл на проживання із наступних мотивів: для політичного, або субсидіарного захисту; роботи; довгостроковий дозвіл на проживання ЄС, навчання; релігійних мотивів; сімейних мотивів;
- Дозвіл на проживання в країні повинен мати тривалість щонайменше один рік;
- Мінімальний прибуток повинен сягати 8 966.68€/рік, для одного родича, чи 11.955,58€/рік для запрошення двох родичів.
- Наявність житла, із сертифікатом відповідності санітарно-гігієнічним нормам;
- Документи що демонструють родинні зв’язки (наприклад свідоцтво про шлюб свідоцтво про народження, тощо).
З якими родичами можна об’єднатися
Запросити в Італію для спільного проживання можна таких родичів:
• чоловіка/дружину;
• неповнолітньою дитину;
• повнолітню дитину, якщо вона має потребу в особливому догляді;
• батьків, старших за 65-років, які перебувають на утриманні.
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Документи потрібні для подачі заяви на возз’єднання сім’ї:
• Документ що засвідчує особу родича;
• Копію дозволу на проживання;
• Сертифікат, що засвідчує родинні стосунки, перекладений, легалізований, апостильований в консульстві Італії в Україні.• Сертифікат, виданий комуною, якщо шлюб чи народження відбулося в Італії;
• Сертифікат про склад сім’ї та резиденцію;
• Сертифікат про відповідність житла санітарно-гігієнічними стандартам;
• Авто декларація, якщо родич перебуває на утриманні;
• Документація що демонструє рівень прибутку;
• У випадку неповнолітніх дітей – нотаріально завірений дозвіл на виїзд із країни іншого із батьків;
• У випадку повнолітніх дітей – довідка про інвалідність;
• У випадку батьків, старших за 65 років, – документи які це свідчать відсутність інших дітей у країні походження, та документи, які підтверджують, що батьки перебувають на вашому утриманні. Ці документи повинні бути перекладені, апостильовані, легалізовані у консульстві Італії в Україні.
• Для батьків, старших 65 років, медична страховка, або запис у Національну службу охорони здоров’я.
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Крім того, в усіх випадках слід додати:
• Гербову марка за 16 євро;
• Дійсний закордонний паспорт;
• Копію дозволу на проживання;
• Копію фіскального коду;
• Сертифікат про резиденцію, або декларацію про гостинність чи передачу житла (ospitalità/cessione di fabbricato);
• Оплатити на поштовій квитанції 30.46€, за видачу електронного дозволу на проживання.
• Оплатити на поштовій квитанції 40 євро, за видачу дозволу на проживання тривалістю менше, або на дорівнює 1 рік.
• Оплатити на поштовій квитанції 50 євро за дозвіл на проживання тривалістю 1- 2 роки.
Як подати заяву на об’єднання сім’ї
Заяву на об’єднання сім’ї слід подати на спеціальних бланках із Італійської пошти у якій є відділення «Дружнє віконечко». Бланки на пошті видають безкоштовно.
Запит повинна відсилати зацікавлена особа, бо працівник пошти ідинтифікуватиме її під час прийому документів.
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Прийом у Квестурі
На пошті вам призначать дату прийому у Квестуру.
На прийомі слід мати з собою наступні документи:
• Оригінали документів, копії яких ви відіслали під час подачі заяви;
• Квитанцію про відсилку заяви;
• Квитанцію про призначення дату прийому у Квестуру;
• Чотири фотографії для документів;
• Дійсний дозвіл на проживання і паспорт.
Federica Merlo, avvocato
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