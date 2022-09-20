У цій статті розглянемо особливості оцінки надійності та платоспроможності іноземців для надання їм позики для купівлі нерухомості в Італії.

Отримання іпотечного кредиту в Італії для громадян іноземних країн може бути складнішим ніж для італійців, але не неможливим.

Основні критерії, якими керуються італійські банки для надання кредиту є фактично такими ж, що використовуються для громадян Італії, ЄС чи вихідців із країн, що не належать до Євроспілки.

Основна мета кредитних установ є забезпечення позичальником дотримання умов контракту.

Основним у цьому є не національність заявника, а стабільність доходу, стабільність його працевлаштування чи інших формам гарантій.

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У випадку з іноземними громадянами, будуть братися до уваги наявність, тип та тривалість дозволу на проживання, а також місце проживання (воно може бути навіть за межами Італії).

Місце проживання та дозвіл на проживання можуть мати велике значення для оцінки надійності позичальника, оскільки кредитні установи враховують можливість повернення іноземця в країну походження до своєї країни, добровільно, чи через обставини, які не залежать від нього.

Фактори стабільності платоспроможності позичальника.

Як же довести вашу стабільність та гарантувати дотримання платіжних зобов’язань?

Безперечно, тривалість проживання в Італії може бути важливим фактором стабільності, та позитивним прогнозом на майбутнє.

Здійснення у минулому діяльності в Італії, яка вимагала інвестицій, безсумнівно, стануть для банку свіченнями того, що ви здатні дотримуватися взятих зобов’язань протягом тривалого часу.

Присутність в Італії членів сім’ї, особливо якщо вони прибули за возз’єднанням сім’ї, будуть додатковими доказами намірів позичальника жити в Італії протягом тривалого періоду.

Наявність дозволу на проживання ЄС для довготривалих резидентів та безтермінового контракту на роботу, є хорошими доказами вашої платоспроможності.

Наявність у вас цих реквізитів слід донести до відома Банків у які ви звертаєтеся за наданням позики, на додаток до обов’язкових документів. (наприклад, дозволу на проживання, посвідку про сімейний стан та дозволи інших членів сім’ї, які возз’єдналися в Італії тощо).

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