Якщо у вас нема дозволу на проживання в Італії, ви повинні виробити посвідчення Медичну картку іноземців, які тимчасово перебувають в Італії (Tessera STP). Вона надає вам право на отримання медичної допомоги.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

ЩО ТАКЕ Tessera STP

Посвідчення STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) видається громадянам країн, які не є членами ЄС, що нелегально перебувають на території Італії, а тому не можуть бути зареєстровані у Службу медичного захисту Італії. Воно забезпечує іноземцю отримання безкоштовної допомоги у державних медичних установах.

ЧОМУ В ІТАЛІЇ ІСНУЄ ПОСВІДЧЕННЯ STP

Надання медичної допомоги людям, які перебувають на території Італії було запроваджене із гуманітарних мотивів та для збереження здоров’я усього суспільства.

Гуманність є одним із принципів, на якому побудоване італійське суспільство. Незабезпечення прав людини тут є неприйнятним.

Італія є країною транзиту імміграційних потоків. Тотальне надання медичної допомоги запобігає поширенню інфекційних хвороб, які можуть привезти із собою вихідці із бідних країн.

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ЯКУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ МОЖНА ОТРИМАТИ

Невідкладну допомогу: допомога у разі небезпеки для життя, або шкоди здоров’ю людини.

Лікування: лікування захворювань, які не є небезпечними в короткостроковій перспективі, але які з часом можуть створити проблеми зі здоров’ям, або ризик життю.

Тривале лікування: лікування протягом більш тривалого часу.

Тобто, ви можете отримати практично будь-яку медичну допомогу: діагностику, візити до лікаря, аналізи, оперативні втручання, тощо.

ЯК ЗРОБИТИ ПОСВІДЧЕННЯ STP

Картку можна виробити:

• У відділені невідкладної допомоги, або місцевому органу охорони здоров’я (ASL) під час отримання медичної допомоги

• на прохання людини у ASL

Увага! Закон забороняє повідомляти в поліцію про нелегалів, які звертаються для отримання медичної допомоги.

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Необхідні документи

• документ, що посвідчує особу, або декларація імені, прізвища, статі, дати народження та національності

• декларація складне фінансове становище

• декларація про неможливість реєструватися в Національній службі охорони здоров’я Італії (SSR) та відсутність медичного страхування

ЛІКУВАННЯ, ГАРАНТОВАНЕ ПОСВІДЧЕННЯМ

• допомога під час вагітності та після народження дитини

• охорона здоров’я дитини

• щеплення

• профілактика та лікування інфекційних захворювань

• лікування та реабілітація у разі наркозалежності.

ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ ПОСВІДЧЕННЯ

Картка STP діє на всій території країни і діє протягом 6 місяців з можливістю поновлення.

У даний час, коли в Італії санітарна надзвичайна ситуація пов’язана із пандемією коронавірусу, існують обмеження у роботі медичних установ. А також, як повідомляють читачі, у деяких регіонах є обмеження у видачі посвідчень STP.

Проте, якщо вашому здоров’ю загрожує небезпека, звертайтеся по швидку допомогу без страху.

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Нема нічого ціннішого від нашого здоров’я!

Увага, ті хто приїжджають в Італію по біопаспорту, не є нелегалами. Вони – туристи, тому повинні мати страховку. Якщо ви потребуватимете термінової допомоги вам її неодмінно нададуть, але під час виписки можуть видати рахунок за лікування.

Також не можуть виробити це посвідчення студенти та служителі культу.

Повторю. У зв’язку із надзвичайною ситуацією, пов’язаною із пандемією коронавірусу у цих правилах можливі зміни на регіональному рівні.

®Маріанна Сороневич

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