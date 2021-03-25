Отримайте онлайн-консультацію італійських адвокатів лише за 9,99Є

Замовте індивідуальну онлайн-консультацію італійських адвокатів, експертів імміграційного права із багаторічним досвідом роботи із іноземцями.

Щодня українці в Італії зіштовхуються із безліччю життєвих питань: як отримати, чи продовжити дозвіл на проживання, якими є мої права на роботі і як їх захистити, як набути італійське громадянство, та багато, багато іншого.

Дуже часто ці прості, на перший погляд, питання можуть перетворюватися у складні проблеми.

Українці в Італії можуть отримати юридичну онлайн-консультацію італійських адвокатів, експертів з питань імміграції.

Завдяки інноваційним технологіям отримати онлайн-консультацію італійських адвокатів можна не виходячи із дому.

Консультацію надаватимуть фахівці Migreat, організації, що на міжнародному рівні сприяють інтеграції нових громадян Європи, шляхом полегшення доступу до якісної інформації.

Юрист Migreat перевірить наявність у вас реквізитів для тієї, чи іншої практики, надасть поради по збору пакету документів та підкаже вам шлях, який приведе до успішного завершення вашої справи.

Вам не потрібно завантажувати жодних додатків! Ви можете поспілкуватися із юристом з комп’ютера, чи мобільного телефону.

Як замовити індивідуальну юридичну консультацію італійських юристів

Зайдіть на сайт Migreat.com та клацніть по «Prenota appuntamento»

2. Оберіть тривалість консультації, яку б ви хотіли отримати:

“Consulenza esplorativa”, тривалістю 15 хв вартістю 9,99 євро

чи

“Consulenza” тривалістю 30 хв, вартістю 29,99 євро

Деталі онлайн-консультації будуть надані після завершення реєстрації.

3. У календарі оберіть день та час у який ви хотіли б отримати консультацію.

4. Введіть ваші дані (ім’я та е-мейл)

В окремому віконечку викладіть ваше запитання, чи напишіть інформацію, яка може бути корисним у підготовці зустрічі із адвокатом.

5. Оплатіть вашу консультацію з PayPal.

Якщо у вас є сумніви, як вчинити у тій чи іншій ситуації, краще заздалегідь проконсультуватися з юристом.

Консультація у фахівців Migreat допоможе знайти відповіді на всі проблемні питання і розібратися як діяти далі.

Читайте також:

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії