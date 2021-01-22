Процедура об’єднання сім’ї в Італії дає можливість громадянам із країни з-поза ЄС, що легально проживають в країні, отримати дозвіл на проживання члена його сім’ї, який перебуває в іншій країні.

Із яким дозволом на проживання в Італії можна подавати на об’єднання сім’ї

Щоб здійснити об’єднання сім’ї, іноземець, який перебуває в Італії, повинен мати один із наступних дозволів на проживання:

дозвіл на проживання тривалістю не менше одного року для найманої роботи чи підприємництва.

дозвіл на проживання для політичного притулку,

дозвіл на проживання для додаткового захисту,

дозвіл на проживання з причин навчання,

дозвіл на проживання з релігійних причин,

дозвіл на проживання з сімейних причин,

дозвіл на проживання ЄС для тих, хто довгий час проживає в країні

дозвіл на проживання для отримання громадянства

Увага: подавати на об’єднання сім’ї можна із квитанцією про відсилку на перше отримання/поновлення дії дозволу на проживання, видану квестурою, або поштовим відділенням.

Яких родичів можна запросити по об’єднанню сім’ї в Італії?

Запросити в Італію по об’єднанню сім’ї можна не усіх родичів, а лише:

Членів подружжя (чоловіка/дружину), старших 18 років (положення поширюється на цивільні шлюби між особами одної статі);

Неповнолітніх дітей, в тому числі дітей іншого члена подружжя, або народжених поза шлюбом. Інший з батьків повинен дати нотаріально підтверджену згоду;

Повнолітніх дітей з повною інвалідністю (отже, таких, що не взмозі самостійно задовольнити свої життєві потреби), які перебувають на утриманні;

Батьків, які не мають інших дітей у країні походження, віком не менше 65 років; або у випадку якщо інші діти в країні походження не можуть надати їм підтримку за станами здоров’я;

Чи можна отримати об’єднання сім’ї з братом та сестрою, дядьком та тіткою, бабусею чи дідусем?

Ні. Возз’єднання сім’ї з братом чи сестрою, дядьком чи тіткою, бабусею чи дідусем неможливі. Воно дозволено лише подружжю, неповнолітнім дітям, чи повнолітнім неповносправним дітям та літнім батькам.

Якими реквізитами повинен володіти іноземець, який проживає в Італії, щоб запросити в країну члена своєї сім’ї?

Іноземець, що просить про об’єднання (тому той, хто має дозвіл на проживання в Італії) повинен задовільнити ряд вимог, зокрема мати:

• Житло, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, засвідчене довідкою від муніципальної влади;

• Мінімальний річний дохід із законних джерел, не менший річного розміру соціального мінімуму, який збільшується на 50% для кожного члена сім’ї;

• Медичне страхування, для возз’єднання із батьками, старшими 65-річного віку.

Який повинен бути розмір доходу, щоб подавати на возз’єднання сім’ї у 2021 році?

Заявник повинен продемонструвати дохід не менший річного розміру соціальної допомоги (у 2020 році він дорівнював 5.980 євро на рік, або 460 євро на місяць). Цю суму слід було збільшити на 50% для кожного члена сім’ї, що претендує на возз’єднання.

Для возз’єднання із двома або більше дітьми віком до 14 років, дохід повинен складати не менше подвоєного річного розміру соціального мінімуму.

Розмір необхідного доходу у 2021 рік ще не опубліковано.

Документація, що засвідчує дохід

Оригінали документації, що підтверджує наявність реквізитів, потрібних для об’єднання сім’ї, надаються компетентним органам під час виклику у квестуру.

Ось які документи доводять наявність прибутку.

Наймані працівники



• остання декларація про прибутки,

• копія трудового договору,

• остання платіжна відомість (busta paga), або завірена копія книги оплати (libro paga).

• автосертифікат роботодавця, на бланку S3, що підтверджує наявність поточних трудових відносин.

(Слід подати дві копії кожного документа).

Якщо трудові відносини розпочались менше 1 року тому, а тому працівник не має декларації про прибутки, автосертифікат роботодавця повинен містити передбачуваний річний дохід працівника.

Домашні робітники

• остання податкова декларація (за наявності),

• платіжна квитанція про сплату внесків INPS за квартал, що передує даті подання заяви,

• автосертифікат роботодавця на бланку “S3”,що засвідчує поточні трудові відносини.

Самозайняті

Індивідуальна фірма:

• Свідоцтво про реєстрацію в Торговій палаті,

• копія реєстраційного номера P. IVA,

• копія муніципальної ліцензії, де це можливо,

Єдиний бланк та квитанція про подачу (якщо власну справу було розпочато більше 1 року тому), або бухгалтерський звіт, складений бухгалтером за весь робочий період (якщо власну справу було розпочато менше 1 року тому).

Компанія

• свідоцтво про реєстрацію організації,

• копія Partita IVA компанії,

• єдиний бланк та квитанція про подачу (якщо власну справу було розпочато більше 1 року тому), або бухгалтерський звіт, складений бухгалтером за весь робочий період (якщо власну справу було розпочато менше 1 року тому).

Співпраця по проекту

• копія контракту на роботу із зазначенням тривалості роботи та оплата,

• декларація замовника роботи, що підтверджує наявність контракту по проекту,

• декларація окремого управління INPS,

• копія єдиного бланку.

Працезайнятий член кооперативу

• свідоцтво про реєстрацію кооперативу,

• копія partita IVA кооперативу,

• декларація президента кооперативу, що свідчить про наявність трудових відносин,

• копія реєстру акціонерів,

• копія єдиного бланку.

Фрілансери

• Реєстрація в списках категорії працівників

• копія єдиного бланку із квитанцією про подачу.

Переваги, які ви отримаєте якщо вашу справу по об’єднанні сім’ї веде адвокат

Завдяки допомозі адвоката, експерта в питаннях імміграційного законодавства, зокрема у питаннях возз’єднання сім’ї, ви зможете отримати відповідь від італійської держави за визначений і короткий час.

Патронати та асоціації не мають повноваження підпису і не можуть представляти ваші інтереси у квестурі, чи префектурі, а якщо необхідно – перед судом.



Документи та вимоги до житла

Для того, щоб запросити в країну родича, прохач повинен продемонструвати наявність житла, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Необхідна документація

а) копія договору оренди, чи договору безоплатного проживання, або право власності;

б) довідка про придатність житла та його відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Ця довідка видається муніципалітетом і свідчить, що житло відповідає вимогам законодавства;

в) якщо заявник є гостем – засвідчена декларація власника помешкання, що підтверджує згоду на возз’єднання членів сім’ї. В документі повинно бути зазначено поіменно всіх членів сім’є та частину помешкання, що надається у їх користування (бланк S2);

г) у разі возз’єднання з дитиною у віці до 14 років, самого, або із одним з батьків, придатність житла може бути замінена згодою власника помешкання, в якому проживатиме неповнолітній (бланк S1).

Якщо заявник вказує помешкання, відмінне від того, в якому він проживає, реквізит вважається виконаним, якщо зацікавлена сторона виявить намір переїхати у це помешкання на момент прибуття члена сім’ї.

Те саме у випадку, коли члена сім’ї житиме окремо від заявника.

Звільнені від необхідності подачі довідки про житло

• іноземці, які мають статус біженця, чи статус додаткового захисту,

• іноземні науковці в Італії.

Незважаючи на те, що термін їх дії є необмеженим, аж доки не було зроблено зміни у структурі житла, багато префектур вимагають сертифікати, видані не більше 6 місяців тому.

Практика роботи із різними місцевими адміністраціями показує, що часто достатньо подати довідку про стан сім’ї із зазначенням кількості мешканців квартири.

Критерії оцінки придатності житла

Жила площа

1 житель – 14 м. кв,

2 жителі – 28 м. кв,

3 жителі – 42 м. кв,

4 жителі – 56 м. кв,

для кожного наступного мешканця +10 м. кв.

Кількість приміщень

Спальня на 1 особу – 9 м. кв,

Спальня для 2 осіб – 14 м. кв,

вітальня 14 м. кв,

Для однокімнатної квартири

1 житель – 28 м. кв, (в тому числі туалет)

2 жителі – 38 м. кв, (в тому числі туалет).

Висота стелі

Житло повинно мати мінімальну висоту стелі 2,70 м. Проте в гірській місцевості вона зменшується до 2,55 м, а для коридорів, ванних кімнат, коридорів та кладовок – до 2,40 м.

Вентиляція

Вітальня та кухня повинні мати вікно, яке можна відкрити.

Якщо у ванних кімнатах нема вікна, вони повинні бути обладнані системою механічного провітрювання.

Система опалення

У регіонах у яких це вимагають кліматичні умови, житлові приміщення повинні бути обладнані системою опалення.

Як продемонструвати родинний зв’язок із іноземним громадянином, який хоче возз’єднатися в Італії?

Документація, що засвідчує родинні стосунки

• Свідоцтво про склад сім’ї, у випадку возз’єднання подружжя, з метою продемонструвати відсутність іншого подружжя на національній території;

• Свідоцтво про шлюб одного з батьків, у разі возз’єднання подружжя з метою перевірки відсутності іншого шлюбу;

• Свідоцтво про народження дітей.

Процедура об’єднання сім’ї в Італії

Що повинен робити іноземний громадянин, який хоче подати заяву на возз’єднання сім’ї в Італії?

Процедура возз’єднання сім’ї проходить у два етапи.

Перший етап:

а) Відділ імміграції квестури перевіряє відповідність реквізитів іноземця (дозвіл на проживання, дохід, житло) закону.

б) консульське представництво в країні проживання іноземця перевіряє наявність реквізитів для видачі в’їзної візи (родинні зв’язки та інші вимоги суб’єктів, що підлягають возз’єднанню) та видає дозвіл на приїзд родича в Італію.

Другий етап:

Заява про отримання дозволу на приїзд родича (nulla osta) разом із документацією, що підтверджує викладені вище вимоги, має бути надіслана в електронному вигляді до Єдиного відділу імміграції в префектурі за місцем проживання заявника.

Після отримання позитивного висновку із квестури та перевірки наявності усіх вимог, протягом 90 днів з моменту подання запиту, префектура видає дозвіл, або відмову у возз’єднані.

У разі позитивного рішення, іноземцю, який перебуває в іншій країні, видається в’їзна віза для возз’єднання сім’ї, яка дозволить йому, як тільки він перетне кордон Італії, подати заяву на отримання дозволу на проживання з сімейних мотивів.

Які документи потрібні для подачі заяви на об’єднання сім’ї в Італії?

Подаючи заяву на возз’єднання сім’ї в Італії іноземець повинен додати наступні документи:

копію дозволу на проживання заявника, копію закордонного паспорта заявника та члена сім’ї, довідку про стан сім’ї заявника (отримується у муніципалітеті проживання). перекладене та легалізоване свідоцтво про шлюб (у випадку, якщо возз’єднується подружжя). довідка про вдівство (якщо член сім’ї є вдівцем). документація яка засвідчує сімейні стосунки (у випадку возз’єднання подружжя з дітьми). довідку про придатність житла, видану муніципалітетом: У ній повинно бути зазначено кількість людей, які можуть проживати в помешканні.

Наприклад, якщо заява подається на возз’єднання із членом подружжя, а в довідці вказано 1 проживаючий, житло не підходить (у довідці повинно було вказано принаймні 2 особи). документація, що засвідчує дохід (CUD, 730, Modello Unico).

Дохід повинен дорівнювати розміру соціального мінімуму, збільшеному на 50% для кожного члена сім’ї, з якими хоче возз’єднатись іноземець.

До доходу враховується не лише особистий прибуток, але й дохід усіх співмешканців заявника. Бланк S2, якщо заявник є гостем у житлі власника.

У ньому власник помешкання заявляє про свою готовність прийняти іноземця. Бланк S1, якщо заявник є гостем, родич, що приїде в Італію молодший 14 років. Бланк S3, якщо заявник є найманим працівником.

У ньому роботодавець засвідчує наявність поточних робочих сосунків.

Дозвіл на проживання із сімейних мотивів

По досягненню дитиною повноліття, якщо вона і надалі перебуває на утриманні батьків, їй можуть видати дозвіл на проживання з сімейних мотивів. Його дія дорівнюватиме терміну дії пермессо батьків, на утриманні яких вона перебуває.

Це пов’язано з тим, що для батьків існує обов’язок утримувати дитину, поки вона не досягне власної економічної незалежності та сталого становища в соціальному контексті.

Якщо іноземець, що подав запит на возз’єднання сім’ї, має дозвіл на проживання ЄС для довгострокових мешканців (карта на проживання), квестура зазвичай видає членам сім’ї звичайний дозвіл на проживання з сімейних причин.

Практика роботи деяких квестур показує, що після подання заяви про видачу дозволу на проживання, іноземцям дають можливість зареєструватися в анаграфічному центрі та отримати свідоцтво про відсутність обвинувачень та судимості.

За наявності цієї документації іноземець може подати запит на видачу дозволу на проживання ЄС для довгострокових мешканців (карту на проживання) для об’єднаних членів сім’ї, не подаючи нової заяви.

Джерела:

MODELLO-S1-RICONGIUNGIMENTO-FAMILIARE

MODELLO-S3-RICONGIUNGIMENTO-FAMILIARE

MODELLO-S2-RICONGIUNGIMENTO-FAMILIARE

Статтю підготувала: Avv. Francesco Lombardini, Studio Legale – Viale G. Carducci, 107 – Cesena (FC) Telefono: 338 93 55 808 Email: studiolegale@avvocatofrancescolombardini.it https://www.avvocatofrancescolombardini.it/

Переклад статті Маріанна Сороневич

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