Права працівників в Італії. Робота домашніх працівників на зимові свята

Як повинні працювати доглядальниці та домашні працівники на зимові свята в Італії? Ось відповіді на ваші запитання.

ВИХІДНІ ДНІ НА ЗИМОВІ СВЯТА ДЛЯ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно Національного контракту у грудні та січні передбачено наступні неробочі дні для цієї категорії працівників:

7 ГРУДНЯ понеділок САНТ’АМБРОДЖО (Тільки для муніципалітету Мілана та прилеглих територій)

8 ГРУДНЯ, вівторок – НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ

25 ГРУДНЯ п’ятниця – РІЗДВО

26 ГРУДНЯ субота – святого Стефана

1 СІЧНЯ п’ятниця – НОВИЙ РІК

6 СІЧНЯ середа – ЄПІФАНІЯ

Ці дні є не робочими. У разі, якщо ви працюватимете у святкові дні, вам повинні оплатити їх як робочий день + надбавку.

Читайте також: Як відкрити банківський рахунок в Італії

ПЕРЕДСВЯТКОВІ ДНІ

У національному контракті для домашніх працівників не передбачено категорію “передсвяткових днів”, тому 24 грудня та 31 грудня.

У ці дні домашній працівники повинні працювати за повним графіком.

Якщо роботодавець просить робітника працювати у святкові дні, крім звичайної оплати він повинен платити надбавку у 60 відсотків.

Читайте також: Reddito di cittadinaza. Реквізити бенефіціарів та як подати заяву

ДОМАШНІ ПРАЦІВНИКИ ЩО ПРОЖИВАЮТЬ У ДОМІ РОБОТОДАВЦЯ

Домашній працівник, що проживає у домі роботодавця, має право вільно вийти з дому у святкові дні, за умови якщо це не перечить карантинним правилам встановленим італійським урядом.

Працівник завершує робочий день у четвер 24 грудня ввечері, і може повернутися на роботу безпосередньо в неділю 27 грудня ввечері, або у понеділок 28 грудня зранку.

Усе залежить від усних домовленостей роботодавця та працівника.

Якщо сім’я у зимовий період переїжджає у заміський будинок, домашній працівник який живе в домі роботодавців, повинен слідувати за ними.

Згідно загальнонаціонального трудового контракту, працівнику не виплачується додаткова компенсація за переїзд у заміський будинок. Витрати на дорогу покладаються на роботодавця.

Якщо домашній працівник працює понаднормово, йому належать додаткові виплати.

Читайте також: Як захистити ваші права, якщо вас звільнили із роботи під час епідемії коронавірусу

ДОМАШНІ ПРАЦІВНИКИ ЩО НЕ ПРОЖИВАЮТЬ У ДОМІ РОБОТОДАВЦЯ

Домашні працівники які не проживають у домі роботодавця, не зобов’язані слідувати за сім’єю у період зимових відпусток у заміський будинок.

Проте, роботодавець і працівник можуть домовитися про це додатково. Згідно закону, працівнику належить 20 відсоткова надбавка до зарплати.

Якщо робітник працює понаднормово, йому належать додаткові виплати.

®Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.