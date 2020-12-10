Права працівників в Італії. Робота домашніх працівників на зимові свята

Як повинні працювати доглядальниці та домашні працівники на зимові свята в Італії? Ось відповіді на ваші запитання.
ВИХІДНІ ДНІ НА ЗИМОВІ СВЯТА ДЛЯ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ
Згідно Національного контракту у грудні та січні передбачено наступні неробочі дні для цієї категорії працівників:
- 7 ГРУДНЯ понеділок САНТ’АМБРОДЖО (Тільки для муніципалітету Мілана та прилеглих територій)
- 8 ГРУДНЯ, вівторок – НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ
- 25 ГРУДНЯ п’ятниця – РІЗДВО
- 26 ГРУДНЯ субота – святого Стефана
- 1 СІЧНЯ п’ятниця – НОВИЙ РІК
- 6 СІЧНЯ середа – ЄПІФАНІЯ
Ці дні є не робочими. У разі, якщо ви працюватимете у святкові дні, вам повинні оплатити їх як робочий день + надбавку.
Читайте також: Як відкрити банківський рахунок в Італії
ПЕРЕДСВЯТКОВІ ДНІ
У національному контракті для домашніх працівників не передбачено категорію “передсвяткових днів”, тому 24 грудня та 31 грудня.
У ці дні домашній працівники повинні працювати за повним графіком.
Якщо роботодавець просить робітника працювати у святкові дні, крім звичайної оплати він повинен платити надбавку у 60 відсотків.
Читайте також: Reddito di cittadinaza. Реквізити бенефіціарів та як подати заяву
ДОМАШНІ ПРАЦІВНИКИ ЩО ПРОЖИВАЮТЬ У ДОМІ РОБОТОДАВЦЯ
Домашній працівник, що проживає у домі роботодавця, має право вільно вийти з дому у святкові дні, за умови якщо це не перечить карантинним правилам встановленим італійським урядом.
Працівник завершує робочий день у четвер 24 грудня ввечері, і може повернутися на роботу безпосередньо в неділю 27 грудня ввечері, або у понеділок 28 грудня зранку.
Усе залежить від усних домовленостей роботодавця та працівника.
Якщо сім’я у зимовий період переїжджає у заміський будинок, домашній працівник який живе в домі роботодавців, повинен слідувати за ними.
Згідно загальнонаціонального трудового контракту, працівнику не виплачується додаткова компенсація за переїзд у заміський будинок. Витрати на дорогу покладаються на роботодавця.
Якщо домашній працівник працює понаднормово, йому належать додаткові виплати.
Читайте також: Як захистити ваші права, якщо вас звільнили із роботи під час епідемії коронавірусу
ДОМАШНІ ПРАЦІВНИКИ ЩО НЕ ПРОЖИВАЮТЬ У ДОМІ РОБОТОДАВЦЯ
Домашні працівники які не проживають у домі роботодавця, не зобов’язані слідувати за сім’єю у період зимових відпусток у заміський будинок.
Проте, роботодавець і працівник можуть домовитися про це додатково. Згідно закону, працівнику належить 20 відсоткова надбавка до зарплати.
Якщо робітник працює понаднормово, йому належать додаткові виплати.
®Маріанна Сороневич
Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.