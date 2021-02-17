in Італійське імміграційне законодавство

Права, які ви матимете, якщо отримаєте італійське громадянство

Після натуралізації, тобто отримання італійського громадянства, ви отримує низку прав та обов’язків.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Громадянство ЄС

Одночасно із італійським, ви одночасно отримаєте громадянство Євроспілки. Тобто воно надає право вільно пересуватися та проживати на території держав-членів ЄС.

Ви можете брати участь у виборах у Європарламент та у муніципальних виборах за місцем проживання у іншій країні ЄС.

У будь-якій країні ЄС, європейський громадянин може користуватися захистом дипломатичних та консульських органів держави-члена.

Робота зарезервована тим, хто має італійське громадянство

Право обіймати державні посади. Тобто ви можете знайти роботу в секторах, зарезервованих лише для громадян Італії.

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Подорожі

Наявність італійського паспорта дозволяє подорожувати у багато країн світу по безвізу.

Менше бюрократії

Італійське громадянство присвоюють пожиттєво. Ви більше не повинні продовжувати дозвіл на проживання. Це заощаджує ваш час і гроші.

Діти тих, хто набув італійське громадянство

Ваші неповнолітні діти також стануть громадянами Італії.

Вільне проживання

Ви можете залишити Італію на будь-який період, і у будь-який момент повернутися в країну, не втративши права на проживання у ній. Якщо ви проживаєте у іншій країні понад 183 днів на рік, ви повинні повідомити муніципалітет та поліцейський пункт проживання.

Соціальний захист

За наявності реквізитів, вам не відмовлять у соціальному забезпеченні.

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Активне і пасивне виборче право

• Обирати та бути обраним в італійський Парламент;
• Брати участь в обранні представників Італії до Європейського парламенту;
• Участь в адміністративних виборах (обирати представників у регіональні та муніципальні органи врядування;
• Висловлювати свою думку щодо конкретного закону на референдумі;

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