Права, які ви матимете, якщо отримаєте італійське громадянство

Після натуралізації, тобто отримання італійського громадянства, ви отримує низку прав та обов’язків.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Громадянство ЄС

Одночасно із італійським, ви одночасно отримаєте громадянство Євроспілки. Тобто воно надає право вільно пересуватися та проживати на території держав-членів ЄС.

Ви можете брати участь у виборах у Європарламент та у муніципальних виборах за місцем проживання у іншій країні ЄС.

У будь-якій країні ЄС, європейський громадянин може користуватися захистом дипломатичних та консульських органів держави-члена.

Робота зарезервована тим, хто має італійське громадянство

Право обіймати державні посади. Тобто ви можете знайти роботу в секторах, зарезервованих лише для громадян Італії.

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Подорожі

Наявність італійського паспорта дозволяє подорожувати у багато країн світу по безвізу.

Менше бюрократії

Італійське громадянство присвоюють пожиттєво. Ви більше не повинні продовжувати дозвіл на проживання. Це заощаджує ваш час і гроші.

Діти тих, хто набув італійське громадянство

Ваші неповнолітні діти також стануть громадянами Італії.

Вільне проживання

Ви можете залишити Італію на будь-який період, і у будь-який момент повернутися в країну, не втративши права на проживання у ній. Якщо ви проживаєте у іншій країні понад 183 днів на рік, ви повинні повідомити муніципалітет та поліцейський пункт проживання.

Соціальний захист

За наявності реквізитів, вам не відмовлять у соціальному забезпеченні.

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Активне і пасивне виборче право

• Обирати та бути обраним в італійський Парламент;

• Брати участь в обранні представників Італії до Європейського парламенту;

• Участь в адміністративних виборах (обирати представників у регіональні та муніципальні органи врядування;

• Висловлювати свою думку щодо конкретного закону на референдумі;

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