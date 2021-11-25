Правила дорожнього руху в Італії. Перевезення дітей в автомобілі

Правила дорожнього руху в Італії, що стосуються перевезення маленьких пасажирів. Передусім, вони дбають про безпеку дітей.

Передусім, ці правила дбають про безпеку і комфорт дітей на дорогах.

У різних країнах Європи правила перевезення відрізняються, а також відрізняється величина штрафів, за їх недотримання.

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В Італії на даний момент діють такі правила перевезення дітей в транспортному засобі:

Діти старші 12 років незалежно від росту, можуть перевозитися в автомобілі як дорослі. Тобто на задньому або передньому сидінні, пристебнутими ременем безпеки.

Діти молодші 12 років, зростом вище 150 см можуть перевозитися на задньому сидінні машини, пристебнутими ременем безпеки; на передньому сидінні, в спеціальному дитячому авто кріслі, що відповідає віку і вазі.

Діти молодші 12 років і зростом нижче 150 см можуть перевозитися в автомобілі виключно в спеціальному дитячому утримуючому пристрої — спереду тільки в автокріслі, ззаду в автокріслі, бустері або спеціальному сидінні.

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Заборонено перевозити дитину до 3-х років на передньому сидінні в кріслі проти ходу руху, з активованою подушкою безпеки.

Правила дорожнього руху в Італії забороняють перевіз найменших пасажирів, дітей до 3-х років, в автомобілях, не обладнаних ременями безпеки, без спеціального утримуючого пристрою (це можуть бути автомобілі, випущені до 1993 року).

На території Європи, правила схожі, але кожна країна самостійно встановлює свої норми безпеки. Тому, вирушаючи у подорож з дітьми, ознайомтеся з правилами дорожнього руху тих країн, які Ви плануєте відвідати.

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