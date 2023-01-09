Субсидія на оплату дитячого садка в Італії у 2023 році. Як подати заяву

Субсидія на оплату дитячого садка в Італії у 2023 році Бонус – це виплата до 3 000 євро на рік, яка надається сім’ям з дітьми віком від 3 до 36 місяців для оплати за відвідування дитячого садка та витрат, пов’язаних з доглядом вдома.

Зміст

1. Що таке субсидія на дитячий садок в Італії у 2023 році

2. Хто може отримати субсидію на дитячий садок в Італії у 2023 році

3. Хто може подати заявку на бонус притулку 2023?

4. Розмір субсидії на дитячий садок в Італії у 2023 році

5. Як подати заявку на отримання субсидії

6. Коли виплачуватимуть субсидію на дитячий садок

Хто може отримати субсидію на дитячий садок в Італії у 2023 році

Із запровадженням єдиної та універсальної допомоги на дітей віком до 21 року, у 2023 році в Італії скасовано всі субсидії на дітей, за винятком субсидії на дитячий садок.

Бонус на дитячий садок – це субсидія розміром максимум 3000 євро на рік, який надається сім’ям з неповнолітніми дітьми віком від 3 до 36 місяців для оплати за відвідування дитячого садка та витрат, пов’язаних з доглядом вдома.

Для дітей, яким на момент подання заяви в INPS виповниться 3 роки, можна отримати компенсацію щомісячних платежів: з січня по серпень 2023.

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Хто може отримати субсидію на дитячий садок у 2023 році?

(Надання цієї субсидії відбувається за законом L‘art. 1 comma 355 della legge 232 del 2016).

Реквізити заявника:

· громадянство Італії або громадянство ЄС;

· якщо заявник є іноземцем – обов’язковою є наявність дозволу на проживання, або статусу біженця чи додаткового захисту (status di rifugiato o protezione sussidiaria);

· проживання в Італії;

· для відшкодування утримання дитини вдома, батьки повинні мати прописку в одному домі з дитиною, а також жити із нею в одному муніципалітеті;

· Той із батьків, що подає заяву на отримання субсидії повинен сплачувати за дитсадок, чи утримання дитини вдома.

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Розмір субсидії на дитячий садок в Італії у 2023 році

Субсидія на дитячий садок в Італії у 2023 році дорівнює:

· 3 000,00 євро на рік (272,72 євро на місяць протягом 11 місяців) для сімей ISEE яких складає до 25 000 євро.

· 2500 євро (227,27 євро на місяць протягом 11 місяців) для сім’ї з ISEE між 25 000 і 40 000 євро.

1500 євро (136,37 євро на місяць протягом 11 місяців) для сімей ISEE яких складає 40 000 євро, або якщо сім’я не подає код ISEE.

Таким чином, для сімей з низьким прибутком важливо виробити код Isee для 2023 року перед тим, як подавати заявку на субсидію для дитячого садка.

Розмір субсидії на дитячий садок не повинен перевищувати суми, яку батьки витрачають на дитсадок, або домашнього догляду.

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Як подати заявку на отримання субсидії

Заяву на отримання субсидії на дитячий садок у 2023 році можна подати після активації процедури INPS (запланованою на початок лютого 2023 року).

Заяву повинен подавати той із батьків, який оплачує навчання або домашній догляд за дитиною, через онлайн-сервіс: Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione.

Для дитсадка

Щоб подати запит, потрібно ввести ваш податковий код та облікових даних INPS (Spid, Carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizio) та вказати дані батьків, неповнолітнього авторизованого приватного або державного дитсадка.

Для домашнього догляду за дитиною

Щоб увійти в запит для домашнього догляду за дитиною треба зайти за цим лінком

Для батьків, які вже надіслали заявку на цю субсидію у 2022 році, бланки онлайн-заяви вже будуть попередньо заповнені. Заявник зможе змінити дані, додати нову необхідну документацію та відіслати заяву.

Потрібні документи

До заяви на субсидію обов’язково потрібно додати:

Копію документа, що посвідчує особу одного з батьків та копію дозволу на проживання;

квитанції про сплату першого внеску за дитячий садок та довідка про відвідування дитячого садка,

остаточну постанову суду у випадку усиновлення,

довідку лікаря-педіатра, яка засвідчує про «нездатність дитини відвідувати дошкільний заклад у зв’язку з тяжким хронічним захворюванням».

Щомісяця слід додавати рахунки на оплату, клацнувши в меню зліва: allegati domande.

Читайте статтю італійською тут

Підготувала Маріанна Сороневич

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